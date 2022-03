Xiaomi lanceert Mijia Drum wasmachine met smarthome-integratie

De Mijia Drum wasmachine van Xiaomi heeft ruimte voor 10 kilogram aan wasgoed en kan middels 23 settings ingesteld worden. De bediening vindt echter niet alleen plaats via de knoppen op de machine zelf, het is ook mogelijk om de wasmachine op afstand via de Mijia-app te bedienen.

Volgens Xiaomi wordt met een wasbeurt 99,99% van de bacteriën gedood en ook nog eens 99,99 aan mijt uit je was verwijderd. De wasmachine is voorzien van een 48-polige direct drive (DD) trommel die langer mee moet gaan en met een geluidsproductie van maximal 50 dBA moet de machine ook nog eens zeer stil zijn.

Er zijn 23 wasprogramma’s aan boord, waarvan je er 16 via het apparaat zelf kunt selecteren en 7 via de app kunt selecteren. De app kan verder gebruikt worden om een wasbeurt geheel naar eigen wens in te stellen. De Mijia Drum wasmachine is te koppelen aan andere smarthome-producten van het merk, waaronder een slimme speaker die je kan vertellen dat de was klaar is. Ook kan aan het einde van een wasbeurt de verlichting automatisch ingeschakeld worden.

Vooralsnog wordt de wasmachine alleen in Chine uitgebracht voor een prijs van 267 dollar. Of en wanneer het apparaat naar de Benelux komt is nog niet bekend.