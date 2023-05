Xiaomi brengt vier nieuwe robotstofzuigers op de markt

Xiaomi kondigt tijdens het Europese lanceringsevenement ‘Discover Xiaomi 2023′ nieuwe AIoT-producten aan om de slimme ervaring binnens- en buitenshuis te verbeteren. Onder de gepresenteerde nieuwigheden zijn vier nieuwe stofzuigproducten: de Xiaomi Robot Vacuum E12, S10+, S12 en X10.

Als het gaat om huishoudelijke taken zijn steeds meer mensen volgens het Chinese bedrijf op zoek naar producten die snel kunnen schoonmaken, met de mogelijkheid om de parameters via hun smartphone te regelen. Xiaomi brengt vier nieuwe producten naar de Europese markten om in elke behoefte te voorzien, niet alleen qua efficiëntie, maar ook qua prijs. Van instapmodel tot premium apparaat om gebruikers de ruimst mogelijke keuze te bieden.

De Xiaomi Robot Vacuum X10 is de nieuwste in Xiaomi’s lijn van robotstofzuigers. Dit apparaat is uitgerust met een 5200mAh batterij en werkt hij 180 minuten op één lading bij maximale zuigkracht. In combinatie met zijn intelligente basisstation is dit veelzijdige schoonmaakapparaat ook specifiek geschikt om alle soorten vloeren te reinigen dankzij een zuigkracht van 4.000Pa.

De Xiaomi Robot Vacuum S10+ en Xiaomi Robot Vacuum S12 breiden de S-serie uit en zijn net als alle producten uit de S-serie en X-serie uitgerust met LDS-technologie. Zo plan je efficiënt je schoonmaak in, ongeacht de grootte en indeling van het huis. Voor wie op zoek is naar een product met een ultraslank ontwerp, maar zonder in te leveren op hoge zuigkracht, is er de Xiaomi Robot Vacuum E12. Deze maakt ook onder de bank of het bed gemakkelijk schoon.

Alle nieuwe modellen worden op de Nederlandse en Belgische markt verwacht. De prijzen en verdere specificaties worden op een later tijdstip bekendgemaakt.