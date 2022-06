Matter, de nieuwe smarthomestandaard die ‘alles met alles’ moet kunnen verbinden, is onlangs opnieuw uitgesteld. De release moet nu plaatsvinden rond de herfst van 2022 en dat betekent dat nieuwe producten die de standaard ondersteunen ook pas rond de herfst uit zullen komen.

