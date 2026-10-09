Het verhaal achter Thuisbatterij.nl: ‘Groeien is één ding, mens blijven is minstens zo belangrijk’ (ADV)

Toen Thuisbatterij.nl in 2023 begon, was energieopslag thuis nog iets voor een kleine groep. Een thuisbatterij was meestal een vast systeem dat een installateur in de meterkast aansloot, met prijzen vanaf zo’n 5.000 euro. De plug-in thuisbatterij veranderde dat. Je sluit hem zelf aan op een geaard stopcontact of laat deze door een elektricien op een aparte groep aansluiten, stelt hem in via een app en stapt al in vanaf ongeveer 1.400 euro.

“In het begin spraken we vooral mensen die alles al wisten van zonnepanelen, omvormers en kilowatturen”, zegt mede-eigenaar Mike de Groot. “Nu bellen er dagelijks mensen die gewoon minder willen betalen voor hun stroom en willen weten of zo’n batterij iets voor hen is. Die verschuiving hebben we van heel dichtbij meegemaakt.”

Voor mede-eigenaar David van Gaalen was ondernemen geen sprong in het diepe. Als kind maakte hij ansichtkaarten die hij langs de deuren verkocht, later werkte hij aan verschillende webwinkels en online platforms. Ook De Groot heeft een ondernemende geest. Hij had eerder al verschillende webshops. Zijn energie haalt hij uit het bedenken van slimme oplossingen die processen verbeteren en klanten beter helpen.

“Mike denkt vanuit de techniek, ik vanuit de vraag hoe je dat uitlegt aan iemand die er voor het eerst over leest”, zegt Van Gaalen. “Die combinatie zit vanaf dag één in het bedrijf.”