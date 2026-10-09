Het verhaal achter Thuisbatterij.nl: ‘Groeien is één ding, mens blijven is minstens zo belangrijk’ (ADV)

Meer dan 15.000 plug-in thuisbatterijen leverde Thuisbatterij.nl. Daarmee is het bedrijf uit Den Hoorn uitgegroeid tot de grootste webshop voor thuisbatterijen van Nederland en België. Maar wie zitten er eigenlijk achter die webshop? Mede-eigenaren Mike de Groot en David van Gaalen blikken terug, vertellen wat hen vandaag onderscheidt en kijken vooruit naar een energiemarkt die op 1 januari 2027 ingrijpend verandert.
Toen Thuisbatterij.nl in 2023 begon, was energieopslag thuis nog iets voor een kleine groep. Een thuisbatterij was meestal een vast systeem dat een installateur in de meterkast aansloot, met prijzen vanaf zo’n 5.000 euro. De plug-in thuisbatterij veranderde dat. Je sluit hem zelf aan op een geaard stopcontact of laat deze door een elektricien op een aparte groep aansluiten, stelt hem in via een app en stapt al in vanaf ongeveer 1.400 euro.
“In het begin spraken we vooral mensen die alles al wisten van zonnepanelen, omvormers en kilowatturen”, zegt mede-eigenaar Mike de Groot. “Nu bellen er dagelijks mensen die gewoon minder willen betalen voor hun stroom en willen weten of zo’n batterij iets voor hen is. Die verschuiving hebben we van heel dichtbij meegemaakt.”
Voor mede-eigenaar David van Gaalen was ondernemen geen sprong in het diepe. Als kind maakte hij ansichtkaarten die hij langs de deuren verkocht, later werkte hij aan verschillende webwinkels en online platforms. Ook De Groot heeft een ondernemende geest. Hij had eerder al verschillende webshops. Zijn energie haalt hij uit het bedenken van slimme oplossingen die processen verbeteren en klanten beter helpen.
“Mike denkt vanuit de techniek, ik vanuit de vraag hoe je dat uitlegt aan iemand die er voor het eerst over leest”, zegt Van Gaalen. “Die combinatie zit vanaf dag één in het bedrijf.”
Grootste webshop van Nederland en België
Drie jaar later staat de teller op meer dan 15.000 geleverde plug-in thuisbatterijen. Vanuit Den Hoorn in Zuid-Holland werkt een vast team van zestien collega’s aan advies, logistiek, technische support en content.
Thuisbatterij.nl is officieel distributeur van Indevolt, Anker SOLIX, EcoFlow en Marstek Energy en is inmiddels ook op televisie te zien met een commercial rond de Indevolt plug-in thuisbatterij. Belgische klanten bestellen even makkelijk. Via de aansluiting bij Bebat is de recycling van hun batterij vooraf geregeld.
Die groei levert soms een etiket op. ‘Dozenschuivers’, krijgt het team weleens te horen. De Groot kan erom lachen. “Het klopt ook gewoon: we brengen producten van A naar B en daar zijn we goed in. Maar tussen een bestelling en een batterij waar je echt profijt van hebt, zit veel meer. Advies vooraf, duidelijkheid tijdens het bestellen en iemand die opneemt als je er na het aansluiten niet uitkomt.”
Vier keuzes die het verschil maken
In een markt die steeds drukker wordt, onderscheidt Thuisbatterij.nl zich met vier bewuste keuzes.
Eerlijk advies vooraf. Adviseurs kijken naar je verbruik en woonsituatie en adviseren de batterij die past, niet de duurste.
Eigen technische support. Geen callcenter, maar een eigen team in Den Hoorn dat je ook na de aankoop verder helpt.
Eigen voorraad. De batterijen die wij verkopen worden uit eigen voorraad geleverd. Dat betekent snelle levering en één aanspreekpunt bij garantie.
Kennis delen. Het kenniscentrum, het YouTube-kanaal en het gratis e-book zijn er voor iedereen, ook als je elders koopt.
Vooral dat eerste punt ligt Van Gaalen na aan het hart. “Wij vertellen het ook als een batterij voor iemand niet rendabel is. Dat kost je op korte termijn een bestelling, maar zo iemand komt terug wanneer zijn situatie verandert. Of hij stuurt zijn buurman.”
Snel groeien heeft een keerzijde: hoe groter je wordt, hoe makkelijker de persoonlijke aandacht verdwijnt. Bij Thuisbatterij.nl kiezen ze er bewust voor dat niet te laten gebeuren. “Groeien is één ding”, zegt Van Gaalen. “Onderweg mens blijven vinden wij minstens zo belangrijk. Dat geldt voor hoe we met klanten omgaan en net zo goed voor hoe we er als collega’s voor elkaar zijn.”
Hoe dat er in de praktijk uitziet, zie je aan de mensen zelf. Jennifer van de klantenservice kreeg van een klant het compliment dat ze tijdens een gesprek niet op de klok kijkt. Contentspecialist Colin heeft thuis zelf zonnepanelen en een plug-in thuisbatterij en weet dus uit eigen ervaring waar hij het in zijn video’s over heeft. En Danny, verantwoordelijk voor het magazijn, maakt het ene moment bestellingen verzendklaar en helpt het volgende een klant op locatie.
“Je merkt het aan kleine dingen”, zegt De Groot. “Een collega die na een lastig telefoontje nog even terugbelt om te vragen of het gelukt is. Dat leg je niet vast in een proces, dat moet in de mensen zitten.”
Na 1 januari 2027 telt wat je zelf verbruikt
De grootste verandering moet nog komen. Op 1 januari 2027 vervalt de salderingsregeling. Stroom die je teruglevert, streep je dan niet meer weg tegen je verbruik. Je krijgt er alleen nog een lagere terugleververgoeding voor. Elke kilowattuur die je zelf gebruikt in plaats van teruglevert, wordt daardoor meer waard. Volgens Thuisbatterij.nl kan een huishouden met zonnepanelen het eigen verbruik met een thuisbatterij naar 60 tot 70 procent brengen.
“Tot nu toe was een thuisbatterij voor veel mensen een leuke extra”, zegt De Groot. “Vanaf 2027 wordt het voor huishoudens met zonnepanelen een rekensom die je niet meer kunt overslaan. Wij verwachten dat het daardoor nog drukker wordt. Juist dan moet het advies overeind blijven.”
De techniek beweegt mee. Omvormers leveren inmiddels 3 kilowatt of meer, systemen zijn stapelbaar tot tientallen kilowatturen en nieuwe celtypes zoals semi-solid doen hun intrede. Van Gaalen verwacht dat de thuisbatterij daarmee definitief uit de niche stapt. “Over een paar jaar staat een thuisbatterij net zo vanzelfsprekend in huis als een wasmachine. Onze taak is dat je dan nog steeds iemand aan de lijn krijgt die de tijd voor je neemt.”
Kennismaken met Thuisbatterij.nl
Wil je weten welke thuisbatterij bij jouw huis en verbruik past? Met de configurator maak je in een paar minuten een eerste inschatting van de capaciteit die je nodig hebt. Liever iemand spreken? Plan dan een vrijblijvend adviesgesprek, telefonisch of op kantoor in Den Hoorn. Het volledige aanbod vind je in de webshop van Thuisbatterij.nl.
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