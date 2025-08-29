Gesponsord Smarthome Algemeen Gesponsord door Thuisbatterij.nl

Thuisbatterij.nl: Marstek Venus E 2.0 bijna op, wees er snel bij! (ADV)

29 augustus 2025 3 Minuten 0 Reacties
Marstek Venus E 2.0 thuisbatterij

Wees er snel bij, want de Marstek Venus E 2.0, een veelzijdige plug-in thuisaccu van 5 kWh, is nog maar beperkt voorradig!

Marstek

Webwinkel Thuisbatterij.nl is dé thuisbatterij specialist van Nederland en België en heeft de afgelopen tijd meer dan 2.000 plug-in thuisbatterijen van Marstek verkocht. Zeker de Marstek Venus E 2.0, een veelzijdige plug-in thuisaccu van 5 kWh, is erg populair. Met de komst van de duurdere Venus E 3.0, kiezen veel mensen nog voor het aanschaffen van de 2.0. Deze voordeligere versie is echter niet lang meer beschikbaar, aldus Thuisbatterij.nl.

Marstek Venus E 2.0 nog beperkt voorradig

Mike de Groot, mede-eigenaar van Thuisbatterij.nl, licht toe: “Op dit moment is de Marstek Venus E 2.0 onze best verkochte plug-in thuisbatterij. Omgerekend naar de prijs per kWh én prijs-kwaliteitverhouding, is de Marstek Venus E 2.0 ongeëvenaard.”

“Marstek komt nu met de vernieuwde versie in de Venus E reeks, namelijk de 3.0. Deze versie heeft echter dezelfde opslagcapaciteit en software, maar is een stuk duurder. Daarom kiezen veel van onze klanten om nu nog de Venus E versie 2 te bestellen. Per dag verkopen we tientallen van deze stekkerbatterijen en de voorraad vermindert snel. Ze worden niet meer door Marstek geproduceerd, dus op = op.” 

Waarom is de Marstek Venus E 2.0 zo populair?

De Marstek Venus E is momenteel een veel gekozen thuisbatterij met stekker. Dat deze batterij zo goed verkoopt, heeft te maken met de vele voordelen die het systeem en merk te bieden hebben. Daarbij kun je denken aan:

  • Zeer goede prijs-kwaliteitverhouding
  • Plug & play: Eenvoudig te installeren
  • Schaalbaar / makkelijk uitbreidbaar
  • Compacte behuizing, strak design
  • AC-poort noodstroomvoorziening / back-up
  • Automatisch volladen met goedkope netstroom (dynamisch energiecontract is dan wel benodigd) 

Thuisbatterij.nl staat voor een uitstekende service

Met inmiddels meer dan 2.000 geleverde Marstek batterijen mag Thuisbatterij.nl zich rekenen tot de meest ervaren aanbieders op dit gebied. Mike vertelt: “Onze kennis stopt niet bij de verkoop. We weten exact hoe de Marstek batterij het beste geplaatst, ingesteld en benut kan worden. Die praktijkervaring maakt het verschil.”

“Wie bij ons koopt, krijgt niet alleen een scherpe prijs maar ook begeleiding van begin tot eind. Of het nu gaat om advies, hulp bij de eerste instellingen of ondersteuning bij slimme functies in de app – wij zorgen dat klanten er het maximale uithalen.”

Volgens Mike is de grootste waardering het vertrouwen van terugkerende klanten: “Veel mensen beginnen met één of twee Marstek Venus E’s en breiden later verder uit. Dat ze opnieuw bij ons aankloppen, is voor ons het mooiste compliment. Uiteindelijk draait het allemaal om tevreden gebruikers die volop profiteren van hun energieopslag.”

Tijdelijke actie Marstek Venus E 2.0 bij Thuisbatterij.nl 

Voor onze lezers heeft Thuisbatterij.nl een speciale actie lopen. Met de kortingscode FWD25 krijg je 25 euro korting op jouw Marstek Venus E bestelling. Deze kortingscode is slechts tijdelijk geldig tot en met 5 september 2025.

Klik hier en bestel jouw Marstek Venus E thuisbatterij

Reacties (0)

