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SwitchBot lanceert nieuw slim slot en AI-assistent

03 september 2026 1 Minuut 0 Reacties
SwitchBot Lock Ultra Max Vision Pro Combo

SwitchBot is ook aanwezig op de IFA 2026 in Berlijn en introduceert twee nieuwe producten. Maak kennis met de SwitchBot Lock Ultra Max Vision Pro Combo en met de SwitchBot AI MindClip.

IFA 2026 IFA AI MindClip SwitchBot Lock Ultra Max Vision Pro Combo

De SwitchBot Lock Ultra Max Vision Pro Combo is een nieuw slim slot van SwitchBot en is gemakkelijk zelf te installeren. Je hoeft de cilinder niet te verwijderen. Het nieuwe slimme slot is sneller, krachtiger en kan volgens SwitchBot op 19 verschillende manieren geopend worden. Zo is dit model 3,2 keer sneller dan de SwitchBot Lock Ultra met 160 rpm. Het volledig ontgrendelen en sluiten duurt 1,1 seconde met een kracht van maar liefst 9 kilogram. Dit lost gelijk een probleem op voor veel Europese sloten die toch wat meer kracht vereisen. Samen met het Keypad Vision Pro heb je een compleet systeem met gezichtsherkenning, vingerafdruk, cijfercodes, NFC-toegang en nog veel meer. Samen met je smartphone heb je zo 19 manieren om binnen te komen en heb je als gebruiker volledige controle over toegang tot jouw deur, ook voor gasten en ander bezoek. De batterij van 5.000 mAh gaat 12 maanden mee.

Het tweede product is de AI MindClip van SwitchBot. Slechts 16,8 gram zwaar is deze wearable AI-assistent een product een notitieblokje met kunstmatige intelligentie. Het kan gesprekken opslaan en uitschrijven, samenvattingen maken, lijstjes opstellen en nog veel meer. SwitchBot heeft het ook specifiek over ideeën opslaan en to-do-lijstjes maken voordat je ze weer kwijt bent in je hoofd. Je kan 20 uur opnemen op het ingebouwde geheugen van 64 GB. De microfoons werken tot op drie meter.

Prijs en beschikbaarheid

De SwitchBot Lock Ultra Max Vision Pro Combo is vanaf nu verkrijgbaar als preorder voor 339,99 euro. De AI MindClip is vanaf nu ook verkrijgbaar voor 119,99 dollar. Een prijs in euro’s is nog niet bekend.

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