Zendure Prime Day 2026: Slimme Energieopslag Tegen Ongekend Lage Prijzen (ADV)

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SolarFlow 800 Pro 2: De ideale instap in energieopslag

De SolarFlow 800 Pro 2 is ontwikkeld voor huishoudens die hun opgewekte zonne-energie optimaal willen benutten zonder een complexe installatie. Dit compacte systeem slaat overtollige zonne-energie op, zodat je deze later kunt gebruiken wanneer de zon niet schijnt. Hierdoor verhoog je je eigen verbruik van zonne-energie en verlaag je direct je energierekening.

Prime Day-prijzen

15 juni t/m 30 juni

SolarFlow 800 Pro 2 + 2×515W zonnepanelen: €939

SolarFlow 800 Pro 2 + 4×515W zonnepanelen: €1.089

1 juli t/m 15 juli

SolarFlow 800 Pro 2 + 2×450W zonnepanelen: €909

SolarFlow 800 Pro 2 + 4×450W zonnepanelen: €1.029

Deze bundels zijn ideaal voor balkons, kleinere daken en huishoudens die op een laagdrempelige manier willen starten met energieopslag.

SolarFlow 2400 AC+: Meer capaciteit, meer controle

Voor huishoudens met een hoger energieverbruik biedt de SolarFlow 2400 AC+ een krachtige oplossing. Dit systeem beschikt over een grotere opslagcapaciteit waardoor je meer zonne-energie kunt bewaren voor gebruik in de avonduren of tijdens piekuren.

Daarnaast ontvang je tijdens Prime Day maar liefst vier gratis Smart Plugs. Hiermee kun je apparaten slim aansturen en het energieverbruik nog beter afstemmen op de beschikbare zonne-energie.

Prime Day-prijs

SolarFlow 2400 AC+ – €1.089

Inclusief 4 gratis Smart Plugs

SolarFlow 2400 Pro: Maximale opbrengst uit je zonnepanelen

De SolarFlow 2400 Pro is ontworpen voor gebruikers die hun energieverbruik zo veel mogelijk willen optimaliseren. Dankzij de hogere opslagcapaciteit en uitgebreide slimme functies is dit systeem bijzonder geschikt voor woningen met meerdere zonnepanelen en een grotere energievraag.

Met de SolarFlow 2400 Pro sla je meer energie op, verhoog je je zelfconsumptie en verminder je de hoeveelheid stroom die je teruglevert aan het net.

Prime Day-prijzen

15 juni t/m 30 juni

SolarFlow 2400 Pro + 2×515W zonnepanelen: €1.459

SolarFlow 2400 Pro + 4×515W zonnepanelen: €1.579

Inclusief 4 gratis Ground Brackets bij de 4-panelenbundel

1 juli t/m 15 juli

SolarFlow 2400 Pro + 2×450W zonnepanelen: €1.419

SolarFlow 2400 Pro + 4×450W zonnepanelen: €1.499

Inclusief 4 gratis Ground Brackets bij de 4-panelenbundel

AB2000L: Breid je energieopslag eenvoudig uit

Heb je al een Zendure-systeem of wil je direct extra opslagcapaciteit toevoegen? Dan is de AB2000L-uitbreidingsbatterij een interessante keuze. Met deze batterij vergroot je eenvoudig de capaciteit van je bestaande installatie, zodat je nog meer zonne-energie kunt bewaren voor later gebruik.

Tijdens Prime Day profiteer je bovendien van een unieke actie waarbij je een ACE1500 of Hub2000 kunt toevoegen voor slechts €1 extra.

Prime Day-prijs

AB2000L – €609

ACE1500 of Hub2000 voor slechts €1 extra

Prime Day is hét moment om te besparen

Of je nu net begint met energieopslag of je bestaande systeem wilt uitbreiden, de Zendure Prime Day-aanbiedingen bieden voor vrijwel iedere situatie een passende oplossing. Dankzij de combinatie van scherpe prijzen, gratis accessoires en uitbreidbare systemen haal je meer rendement uit je zonnepanelen én zet je een belangrijke stap richting energie-onafhankelijkheid.

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