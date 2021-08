Sonos werkt mogelijk aan een eigen stemassistent

Als je nu een speaker van Sonos in huis haalt, dan is de kans groot dat je hem kunt gebruiken in combinatie met de Google Assistent, Amazon Alexa of Siri (met een omweg). Je kunt dus aannemen dat de speakermaker het zo wel prima vindt qua stemassistenten. Maar als we de geruchten mogen geloven, dan is niets minder waar.

Werkt Sonos aan eigen stemassistent?

Dat blijkt uit een klantenonderzoek dat onlangs online verschenen is. In dat onderzoek, gespot door Voicebot, heeft het bedrijf het over een stemassistent die reageert op de term “Hey Sonos”. Met de stemassistent kun je je muziek bedienen, liedjes opzoeken en je audio verplaatsen van speaker naar speaker.

Daarnaast maakt de fabrikant melding van het idee dat de stemassistent verzoeken lokaal verwerkt. Daardoor zou die snel te werk kunnen gaan. Er wordr bovendien gewezen op de voordelen met betrekking tot de privacy van gebruikers. Er wordt namelijk geen audio doorgestuurd naar de cloud, waardoor er niets wordt gelezen, getranscribeerd of beluisterd door mensen. Sonos heeft 2019 nog een bedrijf overgenomen dat gespecialiseerd is in het verwerken van verzoeken op het apparaat zelf.

Een vertegenwoordiger van de fabrikant laat weten dat er vaker naar feedback vanuit de klanten gevraagd wordt en dat er momenteel geen aankondigingen zijn.