‘Sonos en Ikea presenteren over drie weken nieuwe speakers’

Het lijkt erop dat Sonos en Ikea op 14 juni aanstaande een aantal gloednieuwe speakers binnen de Symfonisklijn gaan presenteren. Dat blijkt uit een gelekt document. Dat document is een interne marketingkalender van Ikea, waar gesproken wordt over een SYMFONISK Virtual Press Event.

Nieuwe speakers van Sonos en Ikea

Mochten de geruchten kloppen, dan zou dit de tweede keer zijn dat beide merken samen werken aan nieuwe speakers. In 2019 lanceerde het duo een tafellamp met wifi en een slimme boekenplankspeaker. Beide producten hebben een relatief lage prijs, zeker als je ziet welke prijzen normaal gehanteerd worden voor verschillende speakers van Sonos.

Dit keer is de verwachting dat de bedrijven wederom een speakerlamp gaan uitbrengen. Het design is grotendeels hetzelfde; intern wordt de boel echter net even wat slimmer gemaakt dankzij nieuwe technologie van de speakerfabrikant. Daarnaast lijkt Ikea te werken aan een kunstwerk voor aan de muur met ingebouwde speakers.

Verder claimt de bron dat Ikea wereldwijd de huidige tafellampspeaker afprijst tot ongeveer vijftig cent, zodat er ruimte gemaakt kan worden voor de nieuwe iteratie. Echter, dat is niet het geval in Nederland. Het product is wel afgeprijsd, maar 149 euro is nog een eind weg van 50 cent.

Of de geruchten kloppen, dat gaan we gauw genoeg zien. Binnen nu en drie weken hebben we in elk geval een antwoord.