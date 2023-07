Slimme tuinverlichting voor de zomer: dit is er mogelijk

We hebben tot nu toe vrij veel geluk deze zomer: de zon laat zich veel zien en dat betekent dat we zwoele zomeravonden kunnen beleven in de tuin. Wel zo gezellig als het donker wordt, om dan wat licht te hebben in de tuin. Bovendien heeft dat tuinlicht ook een andere functie: zorgen dat het minder aantrekkelijk is voor inbrekers om je huis te bezoeken. En dan is er nog een derde functie: het is ook mooi om vanuit huis naar de tuin te kijken en bepaalde bomen en struiken mooi verlicht te zien. Kan het nog beter? Zeker, namelijk met slimme tuinverlichting, in plaats van gewone.

Slimme tuinverlichting

Slimme tuinverlichting betekent dat je de tuinverlichting kunt gebruiken met een app. Hij maakt gebruik van bijvoorbeeld wifi of een ander protocol om op die manier in contact te staan met je smartphone. Zo kun je waar je maar bent je tuinverlichting aan- en uitzetten, maar bijvoorbeeld ook de kleur aanpassen of een klokprogramma instellen waarmee de lichten op een bepaald tijdstip in- of uitschakelen. Of je nou thuis bent of niet. Ook erg handig als je denkt iets op je camera te hebben gezien en je de boel even wil aanlichten om nader onderzoek te doen. Qua slimme tuinverlichting heb je bovendien veel keuze in wat je wil: een stevigere design-achtige lamp, een eenvoudige fakkel-achtige lamp of zelfs een ledstrip. Ook qua merken is de keuze reuze.