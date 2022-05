Slimme Aircobediening van Tado krijgt meer skills en kortere installatietijd

In 2019 verscheen de Tado Slimme Aircobediening V3+. Het kleine apparaatje maakt via infraroodverbinding contact met de airconditioning waarna je deze op afstand middels de app of stemassistent kunt bedienen. Het kleine apparaatje heeft nu echter een grote update gekregen. Er is nu een grotere skillset toegevoegd voor meer dan 500 airco’s en de installatietijd is nog korter geworden.

De grote update voor de Tado Slimme Aircobediening komt natuurlijk precies op tijd voor de warme dagen deze zomer. Zo brengt dit kleine apparaatje verkoeling wanneer dit nodig is en wordt onnodig energieverbruik zoveel mogelijk vermeden. Dat is natuurlijk wel handig in deze tijd van dure energierekeningen. Gebruikers krijgen een grotere skillset voor meer dan 500 airco’s, waardoor je temperaturen in de auto-, dry- of fan-modus kunt zetten en verschillende ventilator- en swingstanden kunt kiezen.

“Onze Slimme Aircobediening is ontworpen om het comfort in huis te verbeteren en tegelijkertijd energie te besparen, wat vooral belangrijk is in tijden van enorme prijsstijgingen voor energieverbruik”, zegt Christian Deilmann, mede-oprichter en CPO van tado°. “Met de nieuwe features hebben we het voor huishoudens eenvoudiger gemaakt om alleen te koelen als dat nodig is en hun energieverbruik te verlagen.”

Installatie in vijf minuten

De installatie is ook simpeler gemaakt volgens Tado. Zo kun je de Slimme Aircobediening binnen vijf minuten installeren. Dit komt met name door het verbeterde matching-algoritme, waardoor je airco sneller gevonden wordt. Het snellere installatieproces wordt per direct uitgerold en zal in de komende weken voor alle gebruikers beschikbaar zijn.

De Tado Slimme Aircobediening is beschikbaar voor 109,99 euro en koop je onder andere via de website van Tado.