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Segway Navimow H5 Pro robotmaaier krijgt een uitschuifbare arm

03 september 2026 2 Minuten 0 Reacties
Segway navimow

Robotmaaiers zijn al jaren goed in het middenstuk van je gazon en slecht in de randen. Segway Navimow denkt dat probleem mechanisch te hebben opgelost: de nieuwe H5 Pro heeft een arm die de maaischijf tot 7,7 centimeter naar buiten schuift.

robotmaaier Segway

EdgeMaestro: de maaischijf gaat naar buiten

Waar de meeste fabrikanten randmaaien oplossen met een slimmer rijpatroon of een mes dat net iets buiten het chassis uitsteekt, kiest Navimow voor een uitschuifbare arm. Die is omnidirectioneel opgehangen, vangt hoogteverschillen op en veert terug bij een obstakel, zodat de schijf grondcontact houdt. Een ‘rake module’ harkt het randgras naar het mes toe en twee geleidewieltjes moeten de beweging soepel houden.

Belangrijk detail: dezelfde maaischijf doet de rand én de rest van het gazon. Dat scheelt een tweede mechanisme en zorgt in theorie voor een gelijke snijhoogte overal. Een beschermkap houdt maaisel binnenboord en valdetectie moet voorkomen dat de maaier langs de rand kantelt. Het aangepaste EdgeSense 2.0-algoritme herkent volgens Navimow zowel harde randen als zachte borders.

Of het handmatig bijtrimmen daarmee echt verleden tijd is, hangt af van hoe de arm zich houdt bij een schuine tuinmuur, een oplopend perkje of een straatrand met hoogteverschil. Precies daar sneuvelen dit soort claims meestal.

Vierwielaandrijving en hellingen tot 80 procent

De H5 Pro rijdt op vier wielnaafmotoren met achterwielvering, neemt obstakels tot 6 centimeter en klimt volgens de opgave hellingen tot 80 procent (38,6 graden). Dat is een fors getal, dat in de praktijk staat of valt met grip op nat gras. Een dubbele stuurmodus wisselt tussen draaien op de plaats en autoachtig sturen, wat sporen en beschadigd gras moet beperken.

Navigeren doet de maaier zonder begrenzingsdraad, met een combinatie van LiDAR, camerabeeld en NRTK-positionering die volgens Navimow doorlopend samenwerkt en automatisch omschakelt naar wat op dat moment het best werkt. Dat drievoudige systeem is inmiddels de standaard in het hogere segment: het vangt op waar GPS wegvalt onder bomen.

Warmtebeeld voor egels

Het interessantste stukje techniek zit misschien wel in de obstakelherkenning. Het 360-graden VisionFence-systeem combineert AI-camerabeeld met thermische infraroddetectie, zodat kleine dieren ook in het donker worden gezien. Herkent de maaier een dier, dan stoppen de messen en wijkt hij uit.

Dat is geen marketingdetail: egels raken jaarlijks zwaargewond door robotmaaiers, juist omdat ze bij gevaar blijven zitten in plaats van weg te lopen. Navimow steunt de Duitse opvang Igelhilfe Schulzendorf financieel en gebruikt hun kennis over egelgedrag om de detectie bij te schaven. Als dat werkt, is het een van de weinige echt zinnige toepassingen van warmtebeeld in een tuinapparaat.

Wat er nog ontbreekt

Navimow noemt geen prijs, geen leverdatum en geen maximale gazonoppervlakte. Ook over accuduur en laadtijd zwijgt de aankondiging. De H5 Pro schuift aan naast de bestaande X4-, H2-, i2- en Terranox-series.

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