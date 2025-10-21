De nieuwe modellen zijn bedoeld voor huiseigenaren met middelgrote tot grote tuinen en beloven een eenvoudigere manier van gazononderhoud. De ingebouwde AI-beeldtechnologie stelt de robot in staat om voorwerpen op het gras te herkennen, te ontwijken en hierop te reageren.

Ziet een bal en een egel

Dit betekent in de praktijk dat een vergeten voetbal, een picknickkleed of zelfs dieren zoals egels ’s nachts, minder snel voor problemen zorgen. De maaier herkent ze en past zijn route aan. Een infraroodcamera zorgt ervoor dat deze herkenning en ontwijking ook in het donker werkt, wat een extra bescherming biedt voor nachtdieren.

Draadloze installatie en patronen

Een belangrijk kenmerk van de NERA-lijn is de draadloze installatie via Husqvarna’s EPOS-systeem, dat standaard wordt meegeleverd. Gebruikers stellen virtuele grenzen in via de Automower Connect-app, zonder dat er fysieke draden in het gazon nodig zijn. Dit maakt het ook makkelijk om tijdelijk ‘verboden zones’ in te stellen, bijvoorbeeld rond pas gezaaide bloemen.

De maaiers kunnen naast de willekeurige methode ook in verschillende patronen maaien, zoals strepen, dambord of driehoeken. De beelden die de robot verwerkt, worden overigens uitsluitend lokaal in de maaier zelf verwerkt en nooit opgeslagen of gedeeld.

Overzicht specificaties en prijzen

De vier nieuwe modellen zijn verdeeld over twee groepen, afhankelijk van de grootte van de tuin:

Model Geschikt voor gazons tot Belangrijkste specificaties Adviesprijs 405VE NERA 900 m² AI Vision, EdgeCut, Helling tot 30% € 2.649 410VE NERA 1.500 m² AI Vision, EdgeCut, Helling tot 30% € 3.199 430V NERA 4.800 m² AI Vision, Helling tot 50% € 4.299 450V NERA 7.500 m² AI Vision, Helling tot 50% € 5.499

De modellen 405VE en 410VE zijn uitgerust met de ‘EdgeCut’-functie, die het maaien van de gazonranden vergemakkelijkt. Alle modellen ondersteunen mobiele, Wi-Fi en Bluetooth connectiviteit. Maaihoogtes variëren van 20-55 mm voor de VE-modellen en 20-60 mm voor de V-modellen.