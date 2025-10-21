Nieuws Smarthome Tuin en terras

Grasmaaier ziet nu wat hij doet: Husqvarna introduceert slimme NERA-modellen met AI

21 oktober 2025 1 Minuut 0 Reacties
Husqvarna Nera 2025

Husqvarna komt met vier nieuwe robotmaaiers in de NERA-lijn die zijn uitgerust met een slimme 'AI Vision' technologie. Deze technologie zorgt ervoor dat de maaiers hun omgeving beter zien en begrijpen, waardoor ze flexibeler en veiliger hun werk doen in de tuin.

Husqvarna grasmaaier robotmaaier

De nieuwe modellen zijn bedoeld voor huiseigenaren met middelgrote tot grote tuinen en beloven een eenvoudigere manier van gazononderhoud. De ingebouwde AI-beeldtechnologie stelt de robot in staat om voorwerpen op het gras te herkennen, te ontwijken en hierop te reageren.

Ziet een bal en een egel

Dit betekent in de praktijk dat een vergeten voetbal, een picknickkleed of zelfs dieren zoals egels ’s nachts, minder snel voor problemen zorgen. De maaier herkent ze en past zijn route aan. Een infraroodcamera zorgt ervoor dat deze herkenning en ontwijking ook in het donker werkt, wat een extra bescherming biedt voor nachtdieren.

Draadloze installatie en patronen

Een belangrijk kenmerk van de NERA-lijn is de draadloze installatie via Husqvarna’s EPOS-systeem, dat standaard wordt meegeleverd. Gebruikers stellen virtuele grenzen in via de Automower Connect-app, zonder dat er fysieke draden in het gazon nodig zijn. Dit maakt het ook makkelijk om tijdelijk ‘verboden zones’ in te stellen, bijvoorbeeld rond pas gezaaide bloemen.

De maaiers kunnen naast de willekeurige methode ook in verschillende patronen maaien, zoals strepen, dambord of driehoeken. De beelden die de robot verwerkt, worden overigens uitsluitend lokaal in de maaier zelf verwerkt en nooit opgeslagen of gedeeld.

Overzicht specificaties en prijzen

De vier nieuwe modellen zijn verdeeld over twee groepen, afhankelijk van de grootte van de tuin:

Model Geschikt voor gazons tot Belangrijkste specificaties Adviesprijs
405VE NERA 900 m² AI Vision, EdgeCut, Helling tot 30% € 2.649
410VE NERA 1.500 m² AI Vision, EdgeCut, Helling tot 30% € 3.199
430V NERA 4.800 m² AI Vision, Helling tot 50% € 4.299
450V NERA 7.500 m² AI Vision, Helling tot 50% € 5.499

De modellen 405VE en 410VE zijn uitgerust met de ‘EdgeCut’-functie, die het maaien van de gazonranden vergemakkelijkt. Alle modellen ondersteunen mobiele, Wi-Fi en Bluetooth connectiviteit. Maaihoogtes variëren van 20-55 mm voor de VE-modellen en 20-60 mm voor de V-modellen.

Reacties (0)

Lees meer

SwitchBot S20 Smarthome
Reviews Smarthome Huishoudelijke apparaten 19 oktober 2025

Review: SwitchBot S20 – Zet (kleine) stappen vooruit

19 oktober 2025
LG-65QNED91T6A-lifestyle Beeld
Nieuws Beeld Lcd led tv's Oled tv's Software 07 april 2025

LG verwijdert Google Assistant van televisies

07 april 2025
Arendal Sound Audio
Achtergrond Audio Luidsprekers 06 september 2025

Brandstory: Arendal Sound – “David vs de Goliaths van de audiowereld”

06 september 2025
iPhone Air Mobile
Nieuws Mobile Apple Smartphones 10 september 2025

Apple lanceert geen Mini, maar de iPhone Air: slechts 5,6 mm dik

10 september 2025
Samsung AI
ADV
Gesponsord Smarthome Algemeen 13 september 2025

“Samsung AI maakt het leven niet alleen makkelijker, maar ook leuker” (ADV)

13 september 2025
dimensity 9500 Mobile
Nieuws Mobile Smartphones Tablets 22 september 2025

Mediatek Dimensity 9500 neemt het op tegen Snapdragon 8 Elite Gen 5

22 september 2025
iEar – Audio Physic 9 Audio
Verslag Audio Hifi 03 oktober 2025

Bezoek iEar’: Audio Physic – Dat ze dit nog in Europa kunnen bouwen is heel knap

03 oktober 2025
Pro-Ject E1.2 – 6 Audio
Reviews Audio Bronnen en spelers 04 oktober 2025

Review: Pro-Ject E1.2 – Een draaitafel voor iedereen

04 oktober 2025