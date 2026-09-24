Sonos Amp Multi: één versterker voor het hele huis (ADV)

Acht kanalen, vier zones

De Amp Multi heeft acht versterkte uitgangen van elk 125 watt bij 8 ohm. Elke uitgang kan tot drie Sonos Architectural-speakers aansturen, dus één unit is goed voor maximaal 24 inbouwspeakers in wand, plafond of tuin.

Die uitgangen verdeel je vrij over maximaal vier zelfstandige zones, elk met een eigen muziekstream. De keuken speelt een podcast, het terras een playlist en de werkkamer blijft stil — allemaal vanuit één centraal punt in de meterkast of het centrale techniekrack. Wordt het huis groter of verandert de indeling, dan wijs je uitgangen opnieuw toe in de app, zonder kabels om te leggen. Voor echt grote projecten plaats je simpelweg meerdere Amp Multi’s bij elkaar.

Ontworpen door wie hem installeert

Wat de Amp Multi bijzonder maakt, is hoe hij tot stand kwam. Sonos noemt het zijn uitgebreidste onderzoek onder dealers ooit: meer dan 160 uur aan gesprekken en sessies met ruim 1.300 mensen, onder wie 790 professionele installateurs. Het was bovendien het product waar die installateurs zelf het meest om vroegen.

Uit dat onderzoek kwamen vier prioriteiten: snel installeren, snel instellen, professionele inregelmogelijkheden en goed warmtebeheer. Elk daarvan is terug te zien in het eindproduct.

Snel het rack in

De Amp Multi is 1,5U hoog en past met de aparte 2U-rackbeugel netjes in een standaard 19-inch rack, met ventilatieruimte boven en onder de unit ingebouwd — extra ventilatiepanelen zijn niet nodig. De vlakke achterkant en verzonken aansluitingen zorgen ervoor dat de unit rechtop kan staan terwijl de beugel eromheen schuift. Voor de complete montage zijn acht schroeven genoeg. Ook de verpakking is erop ingericht: snel uitpakken met minder afval op de bouwplaats.

Instellen gaat via de Sonos-app, stap voor stap en zonder pincodes. Zitten er meerdere units in een rack, dan laat je er vanuit de app één een herkenbaar geluid maken, zodat je direct weet welke het is. Leds aan voor- en achterkant tonen wanneer een unit klaarstaat om te koppelen.

Klank op maat van elke ruimte

Voor installateurs is ProTune de belangrijkste nieuwe functie. Per uitgang regel je een tienbands parametrische equalizer, gain, EQ-curven en delay. Daarmee tune je een speaker die niet op de ideale plek kan hangen, of een ruimte met lastige akoestiek, zonder een aparte signaalprocessor te hoeven gebruiken. Voor Sonos Architectural-speakers laadt Sonos bovendien kant-en-klare profielen.

Stil, koel en duurzaam

Onder de kap gebruikt de Amp Multi GaN-transistoren in combinatie met Class-D-versterking met post-filter-feedback. Dat levert een strak, gecontroleerd geluid op en een hoog rendement: er gaat minder energie verloren als warmte. Daardoor heeft de Amp Multi geen ventilator nodig. Hij koelt passief, is volledig geruisloos en mist daarmee de onderdelen die in een rack het eerst slijten of vol stof raken.

Voor wie er woont: gewoon Sonos

Voor de bewoners voelt al die techniek als het Sonos dat ze kennen. Ze bedienen alle zones via de vertrouwde app of met hun stem, kiezen uit de brede lijst streamingdiensten en voegen de Amp Multi naadloos toe aan bestaande Sonos-speakers in huis. Wie een domoticasysteem gebruikt, ziet de Amp Multi daarin terug, want hij werkt samen met de grote bedieningsplatforms voor professionele installaties.

Beschikbaarheid

De Sonos Amp Multi en de bijbehorende rackbeugel zijn binnenkort verkrijgbaar via Sonos-installatiepartners. Meer informatie vind je op sonos.com.

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