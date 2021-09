Ring kan je vertellen wanneer je voordeur nog openstaat

Ring wil bestaande apparaten iets slimmer maken middels een software-update. Die update voegt twee handige functies toe, namelijk pakketmeldingen en aangepaste gebeurtenissen.

Ring herkent pakketjes en open deuren

Bij de nieuwe functie genaamd pakketmelding krijg je bericht wanneer de camera van een Ring-product een pakketje herkent in een door jou aangewezen zone, bijvoorbeeld op je oprit of bij de voordeur. Je krijgt de notificatie Pakketmelding in beeld, wanneer het zover is. De bezorger kan in overleg voortaan altijd je pakketje op die plek achterlaten, ook als je er niet bent – en je kunt je bestelling via de Ring-app in de gaten houden. De pakketmelding is beschikbaar voor Ring Protect-gebruikers met een Video Doorbell Pro 2 of een Video Doorbell (2de generatie).

Met de aangepaste gebeurtenissen kun je je Spotlight Cam Battery zo instellen dat je alleen voor jou relevante bewegingsmeldingen krijgt. Dankzij de kunstmatige intelligentie van Ring-camera’s kan een open deur of poort worden gedetecteerd. Hiervoor kijkt de camera naar het verschil tussen een beeld waarop iets gesloten is ten opzichte van het ‘open’ beeld. Zo kan het apparaat je dus waarschuwen wanneer er nog een deur openstaat.

Tijdens het instellen van je Spotlight Cam Battery in de Ring-app neem je dan twee foto’s: eentje van de gesloten en eentje van de open deur of poort. Hiermee leert de camera het verschil tussen de twee – en je kunt dus instellen wanneer je hiervoor een melding krijgt. Zo weet je altijd zeker of een deur of poort gesloten is… of niet, natuurlijk. De functie voor aangepaste gebeurtenissen komt de komende maanden beschikbaar voor Protect-gebruikers met een Spotlight Cam Battery.