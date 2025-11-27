Denon AVC-X2850H

Deze receiver is voor veel mensen voldoende

Dat Denon een uitstekende reputatie heeft, heeft het merk vooral te danken aan de constant goede prestaties, betrouwbaarheid en betaalbaarheid door de jaren heen. Deze AVC-X2850H maakt hierop geen uitzondering. Deze versterker biedt vele features, heeft betere specificaties en het prijskaartje is zelfs vriendelijker geworden dan zijn voorganger.

Met deze 7.1 kanaal AV-versterker worden de wensen van de meeste consumenten bevredigd. Verlang je meer in- en uitgangen, schaal dan een stapje op naar het hoger gepositioneerde model die vergelijkbaar goede prestaties levert. Wil je per se Dirac Live? Dan zul je flink dieper in de buidel moeten tasten. Ja, Dirac is met afstand het best presterende kamercorrectiesysteem van dit moment, maar het is wat ingewikkelder echt goed in te regelen. Audyssey MultEQ XT is daarentegen een droom is om mee te werken en levert bovenal fantastische prestaties bij gaming en home cinema content.

Hoe zit het met de nieuw toegevoegde features? Channel Leveling Monitoring is een leuke gimmick, maar anders dan hier een keer voor de grap naar te kijken, is dit iets dat je waarschijnlijk nooit zult gebruiken. Hetzelfde geldt in meer of mindere mate voor de 8K/60 resolutie en het is nog maar de vraag of 8K, buiten de gaming-industrie, echt iets gaat worden in de toekomst. Wordt dit wel een groot succes, dan wordt het in elk geval door deze nieuwe X2850H ondersteund. De toegevoegde gaming features? Met de verbeterde HDMI-technologie biedt deze versterker je op dit moment vrijwel alles waar je als veeleisende gamer op zit te wachten. De MM-phonostage levert prima prestaties en is een waardevol geschenk van de fabrikant. De aanwezigheid hiervan zal veel gebruikers aanspreken die de stap naar vinyl overwegen of al hebben gemaakt. Deze versterker is voorzien van trigger aansluitingen, spraakassistenten en ondersteunt de meest gebruikte huisautomatiseringssystemen zodat deze ook voor de toepassing van custom installaties een interessante kandidaat is.

HEOS is inmiddels flink verbeterd. Toch zijn er nog kleine puntjes waarmee het nóg beter kan worden. Stream je namelijk vanaf je muziekserver en heeft het albummapje met jouw gedigitaliseerde audiobestanden ook een sub map met hierin andere bestanden zoals album art, dan is het niet mogelijk alle audiobestanden ineens aan de afspeellijst toe te voegen. Ook kan ik een map met meerdere muziekmappen (dubbelalbums) nog niet met een enkele handeling in de afspeellijst zetten. Een toevoeging van deze functionaliteit zou de HEOS-ervaring voor veel gebruikers verder verbeteren. Ondanks dat de versterker wel verschillende DTS-formaten ondersteunt, beschikt de HEOS-module in deze X2850H niet over de decoders om DTS-CD bestanden af te spelen. Aangezien dit wel met de hoogst gepositioneerde modellen uit de A-serie kan, lijkt het erop dat Denon deze feature heeft voorbehouden aan de hoogst gepositioneerde AV-modellen. Mis ik de weergavemogelijkheid van DTS-CD bestanden ook echt in deze X2850H? Nee, het aanbod hiervan is minimaal en de toevoeging van 360 Reality Audio maakt veel goed. Al lijkt de ondersteuning voor dat formaat uitdovend, nu dat Tidal het niet meer aanbiedt.