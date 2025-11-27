Denon AVC-X2850H

De AVC-X2850H is een 7.1 AV-versterker die beschikt over de laatste technieken op het gebied van beeld en geluid. Het volgt de populaire AVC-X2800H op, als eerste van de vernieuwde productlijn van Denon. Maar hoe presteert het?
De AVC-X2850H is in navolging van de geliefde AVC-X2800H de betaalbare uitblinker van Denon. Net als zijn voorganger is de AVC-X2850H een 7.1- versterker met Dolby Atmos en DTS:X, met HEOS-streaming en met de Audyssey MultEQ XT-kamercorrectie Hoewel de verschillen ten opzichte van de voorganger niet wereldschokkend zijn, moet ik zeggen dat Denon een goede job heeft verricht met de vele features waarmee deze opgefriste AV-versterker is uitgerust. Vrijwel alles bij deze interessant geprijsde AVR uit de X-series is naar wens door de gebruiker instelbaar.
Eindeloos
Nieuw ten opzichte van zijn voorganger zijn de geïntegreerde MM-phonostage, een verbeterd HDMI-board met Clock Jitter Reduction-technologie, visuele Channel Level Monitoring en de vernieuwde HEOS-module die volgens Denon ‘future proofed’ is. Deze module ondersteunt nu ook Sony’s 360 Reality Audio. De nieuwe generatie bezit nu drie 4K/120 en drie 8K/60 HDMI-ingangen. Deze inputs ondersteunen Dolby Vision, HDR10+, Auto Low Latency Mode, Quick Frame Transport en Variable Refresh Rate. Een HDMI 8K/60 eARC-uitgang en een tweede 8K/60-uitgang kun je gebruiken om een projector of tweede 8K-UHD scherm aan te sluiten. Tenslotte schermt Denon bij deze nieuweling met 7 x 150 watt uitgangsvermogen (bij 6 Ohm en een 1 kHz testtoon, bij 2 kanalen volledig belast spreek je over 2 x 95 W). Dit is in deze klasse niet gering en ben heel benieuwd hoe deze Denon zich hiermee verhoudt tot zijn X2800H voorganger.
Ondanks dat we hier te maken hebben met een instapper in de X-series, lijkt de lijst met mogelijkheden ondertussen eindeloos te worden.
Dit heeft niet in de laatste plaats te maken met het krachtige HEOS-platform waar met enige regelmaat functionaliteit aan wordt toegevoegd. Dit is een grote plus. Via HEOS beluister je duizenden radiostations, stream je eenvoudig ALAC-, FLAC- en WAV-bestanden tot 24-bit/192 kHz, DSD 2.8MHz en 5.6MHz (sacd) vanaf een eigen muziekserver. Draadloos stream je eenvoudig vanaf je telefoon via Bluetooth of Apple Airplay2. Maak je liever gebruik van onlinemuziekdiensten? De X2850H ondersteunt TuneIn internetradio, Amazon Music HD, Deezer, Soundcloud, Spotify, Tidal, Tidal Connect en het recent toegevoegde geïntegreerde Qobuz én Qobuz Connect. Voor gebruikers van Roon is het interessant te melden dat de versterker binnenkort Roon-gecertificeerd zal zijn. Bovendien is de X2850H uitgerust met een Bluetooth-transmitter waarbij het volume nu ook via het snel aanroepbare options-menu kan worden aangepast.
Look, feel en connectiviteit
Wanneer ik de gewichtige versterker uit de verpakking neem kom ik een Audyssey-meetmicrofoon met een functionele microfoonstandaard tegen, een afstandsbediening inclusief de batterijen, een snelstartgids, labels en WiFi-antennes. In de levering is niet bezuinigd en wordt eenzelfde uitrusting meegeleverd als bij de hoger gepositioneerde modellen van de fabrikant. De versterker zelf heeft nog steeds de vertrouwde look en feel als zijn voorgangers, zodat je bij het vervangen van jouw oude model geen stijlbreuk creëert. Het kunststof front telt twee draaiknoppen voor bronkeuze en het volume. Deze zijn voorzien van voelbare klikjes wanneer je eraan draait. Tussen de draaiknoppen is een ruim en duidelijk afleesbaar informatiedisplay aanwezig. De instapmodellen uit de X-serie zijn niet voorzien van een klep waarachter alle knoppen en aansluitingen zijn weggestopt en een eerste aanblik verklapt de aanwezigheid van een 6,35 mm hoofdtelefoonaansluiting, een ingang voor de meetmicrofoon en een USB-type A poort waarop USB-opslag kan worden aangesloten. De vier sneltoetsen onder het scherm geven direct toegang tot de meest belangrijke geluidsbronnen en met de overige buttons kunnen overige instellingen worden gewijzigd. Dit kan eveneens via de meegeleverde afstandsbediening, de gratis te downloaden Denon AVR-app of via de uitgebreide webinterface.
De achterzijde maakt, voor een moderne AV-versterker, een redelijk opgeruimde indruk. Enkel de meest gebruikte connectors vind ik hierop terug, waaronder de luidsprekeraansluitingen van de zeven luidsprekerparen. De versterker beschikt daarentegen wel over vier geheel naar wens toe te wijzen lijningangen, een lijningang voor een tuner en een platenspeler-ingang. Daarnaast heeft de versterker een lijnuitgang voor zone 2 (of twee extra surround kanalen) en twee sub-uitgangen. Deze subwoofer-uitgangen zijn niet individueel aanstuurbaar. Er zijn twee optische Toslink ingangen, maar geen coaxiale bij dit model. Waar de X2800H nog met FM/DAB+ tuner kon worden geleverd, ontbreekt deze mogelijkheid bij de X2850H. In plaats hiervan beschik je via HEOS-internetradio over tienduizenden radiostations wereldwijd in een uitstekende geluidskwaliteit. Verwacht ook geen composiet of component beeldingangen, analoge uitgangen voor de surround kanalen of geen veelvoud aan digitale ingangen. En laten we eerlijk zijn. Tenzij je oude consoles verzameld, hoe vaak heb je dergelijke aansluitingen ook echt nodig?
De Denon-beleving
De AV-versterkers van Denon blinken al vele jaren uit in gebruiksgemak en hier heeft Denon de laatste jaren telkens weer kleine verbeteringen doorgevoerd. Ook al ben je niet technisch aangelegd, het installeren via de installatie-assistent is echt een fluitje van een cent. Ik durf wel te beweren dat Denon, samen met zustermerk Marantz, over het meest laagdrempelige installatiemenu beschikt in de markt. Het gemak en de eenvoud om alles aan te sluiten, in te regelen en de benodigde apps te installeren verbaast me telkens weer. Wanneer ik de versterker voor het eerste gebruik configureer zie ik geen opzienbarende functionele veranderingen ten opzichte van de voorganger. Nadat alle parameters zijn ingesteld en ik de versterker bij de HEOS-app aanmeldt, wordt er een automatische update gestart. Hierna is de versterker klaar voor gebruik.
Tijdens mijn eerste luistertests maak ik nog geen gebruik van roomcorrectie of toonregeling. De afstanden van luidsprekers tot aan de luisterpositie geef ik handmatig in en gebruik hiervoor een simpele rolmaat. Het geluidsniveau van de kanalen meet ik eenvoudig vanuit de luisterpositie met een geluidsmeter op de telefoon. Hiermee worden de klankeigenschappen niet door Audyssey beïnvloed en beluister ik voor deze review de pure geluidskwaliteit. Hierna meet ik Audyssey eenvoudig via het instellingsmenu in en herhaal ik de luistertesten. Tijdens de review maak ik gebruik van een fijne Synergistic Research Pink AC stroomkabel en kwalitatief goede AudioQuest SLiP 16/4 luidsprekerbekabeling. Twee GoldenEar Triton One.R speakers bedienen de frontkanalen, een GoldenEar SuperCenter Reference het centerkanaal en twee GoldenEar BRX monitors de surround kanalen. De actieve subwoofers van de Triton One.R stuur ik afzonderlijk aan via de subwoofer uitgangen van de X2850H. Hierbij speel ik in een 5.1 configuratie bij surround weergave, bij stereoweergave stuur ik de frontkanalen full-range aan. Deze door jou gekozen instellingen zijn gekoppeld aan de gekozen ingang. Bij tv-audio is dit ‘Movie’, bij HEOS weergave is dit ‘Pure’. Zo ervaar ik bij elke vorm van content de beste geluidsbeleving.
Een uitstekende eerste indruk
Wanneer ik de eerste televisieserie via HBO opzet ben ik verheugd dat de atmosfeer de ruimte al in de eerste minuten weet te vullen. Zonder ingeschakelde stemverbeteraars worden zelfs fluisterzachte dialogen prima verstaanbaar weergegeven. Het geluid is helder en levendig over alle aangestuurde kanalen. Effecten spetteren van de speakers af. Wordt er laag weergegeven om dreigende scenes intenser te maken of om de actiescènes op te leuken met een explosie op zijn tijd, dan wordt dit met voelbare kracht uit de luidsprekers en subwoofer geperst. Hierbij hoef ik zelfs niet in het menu te sleutelen aan het overgangsgebied tussen luidsprekers en de subwoofer. Ook concerten en speelfilms laten een uitstekende indruk bij me achter. Op dit gebied doet deze gunstig geprijsde X2850H niet heel veel onder voor de toppers uit de X- of A-series.
Ook bij muziekweergave stelt deze versterker niet teleur en is tonaal goed in balans. De top-end is levendig en sprankelt. De midrange heeft een mooie neutrale klank en laat snaredrums, houtklanken en elektrisch gitaargeweld zonder noemenswaardige kleuring horen. Het laag wordt met een lekkere punch weergegeven. Zelfs het diepste sublaag vloeit goed gecontroleerd de ruimte in. Hoewel het geluidsbeeld in deze gewichtsklasse niet altijd even fraai wordt neergezet, bouwt deze Denon AVC-X2850H een heel aardig podium tussen mijn luidsprekers op. Hierbij ontsnapt de zang mooi uit het fantoom-midden aan de frontspeakers. De versterker doet meer dan een goede poging het geluidsbeeld met diepte, gelaagdheid en transparantie weer te geven, maar laat hierbij de hoger gepositioneerde AVC-modellen met gepast respect voorgaan. Hetzelfde geldt voor de weergavekwaliteit van hi-res muziekformaten, waarbij de interne DAC zich niet onbetuigd laat. Hierbij is zelfs een lichte toename in geluidskwaliteit hoorbaar, al moet je hierbij wel genoegen nemen met kleinere verschillen dan bij de hoogst gepositioneerde AVC-modellen.
Deze receiver is voor veel mensen voldoende
Dat Denon een uitstekende reputatie heeft, heeft het merk vooral te danken aan de constant goede prestaties, betrouwbaarheid en betaalbaarheid door de jaren heen. Deze AVC-X2850H maakt hierop geen uitzondering. Deze versterker biedt vele features, heeft betere specificaties en het prijskaartje is zelfs vriendelijker geworden dan zijn voorganger.
Met deze 7.1 kanaal AV-versterker worden de wensen van de meeste consumenten bevredigd. Verlang je meer in- en uitgangen, schaal dan een stapje op naar het hoger gepositioneerde model die vergelijkbaar goede prestaties levert. Wil je per se Dirac Live? Dan zul je flink dieper in de buidel moeten tasten. Ja, Dirac is met afstand het best presterende kamercorrectiesysteem van dit moment, maar het is wat ingewikkelder echt goed in te regelen. Audyssey MultEQ XT is daarentegen een droom is om mee te werken en levert bovenal fantastische prestaties bij gaming en home cinema content.
Hoe zit het met de nieuw toegevoegde features? Channel Leveling Monitoring is een leuke gimmick, maar anders dan hier een keer voor de grap naar te kijken, is dit iets dat je waarschijnlijk nooit zult gebruiken. Hetzelfde geldt in meer of mindere mate voor de 8K/60 resolutie en het is nog maar de vraag of 8K, buiten de gaming-industrie, echt iets gaat worden in de toekomst. Wordt dit wel een groot succes, dan wordt het in elk geval door deze nieuwe X2850H ondersteund. De toegevoegde gaming features? Met de verbeterde HDMI-technologie biedt deze versterker je op dit moment vrijwel alles waar je als veeleisende gamer op zit te wachten. De MM-phonostage levert prima prestaties en is een waardevol geschenk van de fabrikant. De aanwezigheid hiervan zal veel gebruikers aanspreken die de stap naar vinyl overwegen of al hebben gemaakt. Deze versterker is voorzien van trigger aansluitingen, spraakassistenten en ondersteunt de meest gebruikte huisautomatiseringssystemen zodat deze ook voor de toepassing van custom installaties een interessante kandidaat is.
HEOS is inmiddels flink verbeterd. Toch zijn er nog kleine puntjes waarmee het nóg beter kan worden. Stream je namelijk vanaf je muziekserver en heeft het albummapje met jouw gedigitaliseerde audiobestanden ook een sub map met hierin andere bestanden zoals album art, dan is het niet mogelijk alle audiobestanden ineens aan de afspeellijst toe te voegen. Ook kan ik een map met meerdere muziekmappen (dubbelalbums) nog niet met een enkele handeling in de afspeellijst zetten. Een toevoeging van deze functionaliteit zou de HEOS-ervaring voor veel gebruikers verder verbeteren. Ondanks dat de versterker wel verschillende DTS-formaten ondersteunt, beschikt de HEOS-module in deze X2850H niet over de decoders om DTS-CD bestanden af te spelen. Aangezien dit wel met de hoogst gepositioneerde modellen uit de A-serie kan, lijkt het erop dat Denon deze feature heeft voorbehouden aan de hoogst gepositioneerde AV-modellen. Mis ik de weergavemogelijkheid van DTS-CD bestanden ook echt in deze X2850H? Nee, het aanbod hiervan is minimaal en de toevoeging van 360 Reality Audio maakt veel goed. Al lijkt de ondersteuning voor dat formaat uitdovend, nu dat Tidal het niet meer aanbiedt.
Zij aan zij
Dan komen we aan bij het uitgangsvermogen. Op het front blinkt een sticker met 7 x 150 watt en zeker, dit klinkt lekker in het gehoor tijdens feestjes. Toch is het maar een marginale verbetering met zijn voorganger. Wanneer je beide versterkers zij aan zij op de testbank zet zullen de meetresultaten onder dezelfde condities geen wereldschokkende verschillen tonen. De AVC-X2850H heeft, net als zijn voorganger, gewoon vermogen zat. Dat dit echt voldoende is, merk ik telkens weer wanneer ik een film kijk, er in een vrij weekeinde een televisieserie doorheen jaag of een nieuw muziekalbum in hi-res geluidskwaliteit via Qobuz Connect beluister. De kracht en dynamiek waarmee de content wordt weergegeven is hoog. De helderheid en detaillering is eveneens van goede kwaliteit en ga je er kritisch voor zitten wanneer je een muziekalbum opzet, dan is het geluidsbeeld waarmee de AV-versterker dit brengt ook prima in orde. Laat ik alles even op mijn gemak bezinken, dan kan ik niet anders concluderen dan dat de X2850H gewoon een hele dikke AV-versterker is die veel beter presteert dan het bescheiden prijskaartje doet vermoeden.
Conclusie
De Denon AVC-X2850H is een fantastisch presterende AV-versterker die zelfs voor de meest veeleisende gebruikers niet zal onderdoen voor de hoger gepositioneerde modellen in de X-serie. Deze uiterst functionele versterker heeft ook nog eens een prijskaartje om in één oogopslag verliefd op te worden. Meer dan de AVC-X2850H heb je eigenlijk niet nodig en meer dan 839 euro hoef je ook niet uit te geven om je tijdens deze winter van binnen te verwarmen. Dankzij de goede balans tussen de techniek, functionaliteit en prestaties krijgt deze ACV-X2850H een welverdiende maximale score van vijf uit vijf sterren.
Denon AVC-X2850H € 839,- www.denon-hifi.nl
TECH SPECS
Wat: 7-kanaals AV-receiver
Surroundformaten: Dolby Atmos (en lager), DTS:X (en lager)
Streaming: HEOS, AirPlay 2, Bluetooth, DLNA, Qobuz Connect, Spotify Connect, Tidal Connect
Ingangen: 6 x HDMI (3 x HDMI 2.1), 2 x optisch, 5 x cinch, phono-in (MM), USB
Uitgangen: 2 x HDM, 2 x sub-uit (één kanaal)
Extra’s: Audyssey MultEQ XT, tweede zone
Afmetingen: 16,7 x 43,4 x 33 cm
Gewicht: 9,5 kg
Beoordeling
Denon AVC-X2850H
Beoordeling Denon AVC-X2850H
De AVC-X2850H is een 7.1 AV-versterker die beschikt over de laatste technieken op het gebied van beeld en geluid. Het volgt de populaire AVC-X2800H op, als eerste van de vernieuwde productlijn van Denon. Maar hoe presteert het?
Reacties (0)