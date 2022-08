Review: Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite – betaalbare luchtreiniger

Xiaomi Home

Voor slimme bediening downloaden we de Xiaomi Home-app uit de Google Play Store of Apple’s App Store. Deze app is niet specifiek voor de luchtreiniger, maar is een overkoepelende app van Xiaomi voor de smarthome-producten van het bedrijf. Ook de beveiligingscamera’s, slimme lampen of slimme stekkers van het bedrijf bedien je met Xiaomi Home. Hoe soepel het tot nu toe allemaal ging, des te stroever ging het met de app. Het begon al bij het aanmelden, waarbij het onmogelijk was om een nieuw account aan te maken en er continue een foutmelding in beeld verscheen.

Na even nadenken en door oude mails zoeken bleek ik nog een Xiaomi-account te hebben, dus heb ik die gebruikt om in te loggen. Dat bleek uiteindelijk te lukken. Eenmaal in de app verscheen er op het thuisscherm minutenlang een zandloper met de tekst ‘Data verwerken’. Wat er gedaan werd? Geen idee. Uiteindelijk bleek de app klaar te zijn en konden we het apparaat gaan toevoegen. Dat bleek gelukkig soepel te gaan. Achterop vind je de sync-knop die je zeven seconden ingedrukt moet houden om wifi te activeren. In de app kun je de Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite makkelijk vinden, waarna het apparaat snel werd toegevoegd.

De app geeft je net wat meer bedieningsmogelijkheden dan de touchknoppen op het apparaat zelf. Uiteraard kan je de luchtreiniger in- of uitschakelen of wisselen tussen standen, maar je kan het ook handmatig bedienen. De app visualiseert het geheel met het aantal vierkante meters dat in die stand wordt gereinigd. De geschatte filterduur, schermhelderheid van het display, een kinderslot en het meldingsgeluid kan je ook instellen. Wie dat wil kan ‘Slimme scenes’ gebruiken. Middels een als/dan-scenario kun je bijvoorbeeld een tijdschema instellen. Heb je ook andere slimme producten van Xiaomi, dan kan je die uiteraard ook gebruiken via deze scenes.

Je krijgt in de Xiaomi Home-app meer informatie over de luchtkwaliteit te zien dan bij de IKEA STARKVIND, maar het is allemaal ook vrij karig. Je ziet alleen de PM2.5 (µg/m3) in beeld te zien, net als op het display. Complete grafieken over allerlei soorten schadelijke stoffen zoals in de app van Dyson, dat heb je hier niet. PM2.5 (µg/m3) staat voor fijnstof in de lucht. Een waarde van 0 tot 100 kun je zien in de app, net als een groene, gele, oranje of rode kleur of de lucht schoon is of niet. Verder zie je, net als op het display, de temperatuur en de luchtvochtigheid, maar dat was het. Meer mogelijkheden en informatie zijn er niet via de app, behalve dan stembediening. Maak je gebruik van Amazon Alexa of Google Assistant? Je kunt deze slimme luchtreiniger ook met je stem bedienen met je favoriete stemassistent. Eigenlijk kunnen we de app precies vergelijken met de luchtreiniger zelf. Duidelijk en overzichtelijk, zonder franje, maar gewoon heel degelijk. De app is overigens volledig optioneel. Je kunt het gebruiken als je wil en hebt net wat meer handmatige opties, maar ook zonder app werkt het prima.