Review: Philips Somneo Smartsleep Sleep & Wake-up Light 

Philips Smartsleep Sleep & Wake-up Light

Het instellen van de Philips Smartsleep Sleep & Wake-up Light is erg eenvoudig en binnen vijf minuten geregeld. Je hoeft er totaal niet technisch voor te zijn. Je hoeft alleen de stekker in het stopcontact te doen, het uiteinde in de middelste poort aan de achterzijde van de Smartsleep te prikken en hij zal je vanzelf begroeten. Dat doet hij door op het scherm onderin het apparaat ‘Hallo’ te zeggen in allerlei talen. Het scherm is geen full-hd oled-scherm, maar een eenvoudig digitaal schermpje met bijpassende oranje letters. Dat maakt dit apparaat misschien wel iets minder toegankelijk voor mensen met zichtproblematiek, maar designtechnisch is het erg fraai.

Na het ‘hallo’ zeggen geeft het apparaat aan dat je de app moet downloaden. Het doelt op de Sleepmapper-app. Het klinkt alsof die app er alleen is om je slaap vast te leggen, maar hij is er om überhaupt je wake-up light te bedienen. Je kunt hem vinden in de Google Play Store en de App Store van Apple. Even downloaden en via een eenvoudig stappenplan op je telefoon kun je het apparaat op wifi krijgen en verbinden met je smartphone. Het wordt heel makkelijk in het Nederlands en met afbeeldingen uitgelegd, waardoor je snel door het installatieproces heenloopt.