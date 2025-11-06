Temporal Coherence PA 030 H

Inzichten

Hans schaart alles dat een volstrekt natuurlijke weergave in de weg staat onder de noemer D&A (distortion & artefacts), hoewel niet elk artefact een negatieve waarneembare invloed hoeft te hebben. Een groot probleem is dat de meeste metingen worden gedaan met vaste tonen (vaste frequentie) met een vaste amplitude (geluidssterkte). Een versterker wordt dan even doorgefloten met een toontje van 1000 Hz. Dat zegt heel weinig. Kort door de bocht alleen dat er geluid uit die versterker komt. De lezer zal begrijpen dat een echt muzieksignaal bestaat uit honderden tonen met verschillende vaste en soms wisselende frequenties en amplitudes. Je zou dus moeten meten met signalen die zoveel mogelijk echte muziek simuleren. Eigenlijk zou je moeten kunnen testen met echte muziek. Een representatief stukje muziek bevat alle geluidsmatige aspecten die belangrijk zijn voor een realistische weergave. Die zou je kunnen identificeren in dat stukje muziek, vastleggen in bijvoorbeeld twintig variabelen en die zou je per stuk kunnen kwantificeren middels een meetprocedure. Best nog lastig. Hoe meet je bijvoorbeeld de variabele ‘ruimte’? Kun je daar een meetbare digitale signatuur aan koppelen tijdens die identificatie? De volgende stap is dat je elke variabele koppelt aan een of met elkaar samenhangende technische bouwprincipes. Als je nog verder denkt zou zo’n digitale signatuur weer kunnen bestaan uit een conglomeraat van samenstellende variabelen. Eigenlijk is hier een sublieme toepassing van AI voor mogelijk. Je kunt het zo uittekenen.

Een ander inzicht is dat een versterker wisselende uitgangsvermogens levert, afhankelijk van de muziek. Werkpunten van versterkertrappen veranderen daardoor en dat is onder andere afhankelijk van de interne impedantie van de voeding. Ook moeten de voedingspanningen in de versterker vast blijven. Variatie kan waarneembaar worden in de muziek. Je kunt dat dan wel gaan meten met een vaste sinus, maar dat zegt niets. Die variaties treden op als gevolg van variaties in het muzieksignaal. Dat heeft uiteraard invloed op de weergave van muziek. Ook hebben versterkers altijd een beperkte bandbreedte. Daardoor ontstaat tijdversmering. Het punt is dat je de meeste van die verschijnselen niet kunt meten op een simpele manier. Fabrikanten van versterkers geven de resultaten van echt bepalende metingen ook niet in de specificaties. Wat zal de consument wel denken als de versterker zoveel microseconden tijdversmering heeft of voedingsspanningsvariaties als je muziek gaat afspelen? Soms lees je bij de specs nog net dat er een voeding is met een lage interne weerstand. Een andere weinig zeggende meting bestaat uit het gaan meten met een vaste weerstand als belasting. Hoe dom kun je zijn, want het zegt niets over de gehoormatige resultaten.

Voor tegenkoppeling-fetisjisten met hun ongenuanceerde en haast digitale keuzes voor de mate van tegenkoppeling, is het zinvol om te bedenken dat er zeer veel mogelijkheden voor tegenkoppeling zijn en dat er talloze waarden zijn voor de vele parameters die hierbij betrokken zijn. Er is op dit moment geen uitgebreide theorie over tegenkoppeling en er zijn geen realistische testsignalen (multi-spectraal met een groot dynamisch bereik en snelle veranderingen in het tijdsdomein). Zoals bekend is de match tussen de versterker en de luidsprekers fundamenteel. Die interactie is erg complex. De match moet kloppen en is de basis voor een goed presterend systeem. Audiofielen begrijpen dit vaak niet en gaan de set te lijf met het hele universum aan accessoires. Waarschijnlijk met hetzelfde desastreuze resultaat als op een holistische manier je hond helpen. Het realiseren van een match wordt eenvoudiger als luidsprekers een meer resistieve belasting zouden vormen. Dat is te realiseren door een Zobel-netwerk toe te voegen aan elke luidsprekereenheid, maar fabrikanten zijn nog niet zover. Voor we zover zijn klinken heel dure systemen niet altijd erg bovengemiddeld. Het gaat om de samenwerking tussen componenten en minder om de componenten zelf, hoe duur ze ook zijn. Dat neemt uiteraard niet weg dat een aantal duurdere versterkers betere prestaties neerzetten. Je moet eigenlijk iemand vinden die echt snapt hoe componenten samenwerken en niet zelf gaan rommelen. Soms zijn dat mensen uit een winkel, want die bouwen continue complete systemen. Daar komt vaak een stukje kennis en ervaring vandaan.