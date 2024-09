Radiant Acoustics lanceert Clarity 6.2 luidsprekers

Clarity 6.2 zijn high-end compacte luidsprekers met USHINDI-drivers van het Deense bedrijf PURIFI Audio. Voor het eerst zijn deze geavanceerde technologieën toegankelijk in een betaalbaar ontwerp.

Al tientallen jaren zijn de bedrijven van Peter Lyngdorf pioniers in hun respectievelijke vakgebieden in de audio-industrie. HiFi Klubben is de grootste hifi-retailer van Europa, Nordic Hi-Fi levert eersteklas producten tegen directe consumentenprijzen en PURIFI staat bekend om zijn EIGENTAKT-versterkertechnologie, die te vinden is in de meest exclusieve modellen van NAD. Even indrukwekkend is de bijdrage van PURIFI aan luidsprekerinnovatie. Hun USHINDI-woofers, die gebruikmaken van Ultra Low Distortion Transducer-technologie, hebben nieuwe normen gesteld in bas- en middentonenprestaties van compacte drivers.

Tot nu toe was deze geavanceerde technologie beperkt tot zeer dure high-end audioapparatuur of complexe doe-het-zelfprojecten, wat in strijd was met Peter Lyngdorfs visie om kwaliteits-hifi voor iedereen toegankelijk te maken. Om dit aan te pakken, werd Radiant Acoustics opgericht met een gedurfde missie: de status quo uitdagen en de ultieme luidspreker creëren, maar dan voor een betaalbare prijs.

Radiant Acoustics heeft een compacte, hoogwaardige luidspreker ontwikkeld die volgens het bedrijf zelf een rijk en puur, vervormingsvrij geluid levert dat traditioneel te vinden is in grotere, duurdere systemen. Door tussenpersonen te omzeilen en directe verkoop aan te bieden, slagen ze erin om echte high-end hifi te bieden zonder het exorbitante prijskaartje. Van de afmetingen van de kast tot de nauwkeurig afgestemde drivers, elk detail van de Clarity-serie werd overzien door Peter Lyngdorf zelf.

De Clarity 6.2 is geassembleerd en getest in Denemarken om topkwaliteit in elke unit te garanderen en beschikt over een 6,5″ PURIFI USHINDI-woofer met NeutralSurround-technologie en een geavanceerde spreekspoel. Terwijl twee passieve PURIFI USHINDI-radiatoren de lage tonen nog verder verbeteren en alle poortruis elimineren. Om de hoge frequenties te verwerken, gebruikt Clarity 6.2 een AMT-tweeter, met een groot dynamisch bereik. De tweeter is gekoppeld aan een hoogfrequente bundeluitbreidingsgolfgeleider, ontwikkeld door PURIFI’s medeoprichter en CTO, Lars Risbo. De golfgeleider vernauwt de richtingsgevoeligheid van de tweeter om perfect aan te sluiten bij de woofer rond 2400 Hz, maar wat deze golfgeleider onderscheidt, is het vermogen om ook de spreiding van de AMT bij hogere frequenties te verbreden met behulp van gespecialiseerde vinnen. Hierdoor kunnen luisteraars genieten van ingewikkelde details, zelfs wanneer ze niet in de klassieke ‘sweet spot’ zijn gepositioneerd.

De luidsprekers hebben ook een hoogwaardig, ijzervrij cross-overontwerp dat lineariteit en gevoeligheid behoudt, wat zorgt voor een gebalanceerde, nauwkeurige geluidsweergave over alle frequenties. Bovendien vermindert een 15 mm aluminium front baffle trillingen en vervormingen, wat bijdraagt ​​aan de algehele heldere en nauwkeurige audioweergave. Een van de opvallende kwaliteiten van de Clarity 6.2-luidsprekers is hun vermogen om complexe audio met gemak te verwerken. De extreem lage intermodulatievervorming zorgt ervoor dat zelfs de meest ingewikkelde details van een muziekstuk behouden blijven, waardoor luisteraars de nuances van elk instrument en elke zang kunnen waarderen. Het resultaat tart conventionele beperkingen en biedt het volledige dynamische bereik van livemuziek terwijl de zuiverheid en authenticiteit van de originele opname behouden blijven, allemaal in een klein tweewegsysteem.

Radiant Acoustics lanceert de Clarity 6.2 speakers met een prijs van EUR 1.999 per stuk (EUR 3.998 per paar). Verkrijgbaar in 3 kleuren: zwart, wit en walnoot.