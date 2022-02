Gebruik en prestaties

Technische termen en specificaties zijn hartstikke leuk, maar wat merk je daar nou van in de praktijk? De snelheid die het systeem levert is afhankelijk van de snelheid van de internetprovider(s). In dit huis is het maximaal mogelijk tot 300 Mbps te gaan, bijvoorbeeld, en dat gaat prima met de Netgear NBK752. Apparaten in huis houden de verbinding strak vast en kiezen ook altijd netjes de frequentie die je wil. Maar wanner je met een smartphone of tablet door het huis wandelt, dan kan het zijn dat het apparaat even de verbinding verliest en je handmatig verbinding moet maken met het netwerk. Dat wordt op den duur wel irritant.

Qua bereik is een systeem als dit gigantisch overkill voor een relatief klein huis. Deze Netgear Orbi moet honderden vierkante meters van stabiel internet kunnen voorzien, terwijl dit huis nog geen zestig vierkante meter groot én gelijkvloers is. Dat betekent niet direct dat deze router (of dit soort routers) niets voor je is. Want we kunnen ons voorstellen dat er apparaten in je netwerk staan die profiteren van een constante en stabiele internetverbinding, die op elk moment van de dag internet nodig hebben. Denk dan aan een beveiligingssysteem of bewakingscamera’s, om maar wat voorbeelden te geven. Dan is het fijn om te weten dat je een back-up in huis hebt staan.

Die back-up komt natuurlijk in de vorm van de 5g-verbinding, daar heb je hem weer. Hoewel dat an sich een groot voordeel is ten opzichte van systemen zonder die optie, kleven er in dit geval ook wat nadelen aan. Binnen de app is bijvoorbeeld niet te zien met welke provider je verbinding maakt (oftewel: of je nu gebruikmaakt van 5g of je provider voor thuis). Een snelle test levert meestal het antwoord op, maar handmatig kunnen wisselen tussen de twee opties had fijn geweest. En anders wel dat je binnen de app kunt zien waar je mee verbonden bent. Daarnaast zorgt dit systeem ervoor dat de prijs aan de hoge kant is.