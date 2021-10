Review: Luvion Supreme Connect 2 – slimme babymonitor met app

Installatie en montage

De Luvion Supreme Connect 2 wordt geleverd met een basis (steun) waarop de camera geplaatst kan worden, een 5-inch scherm waarop de beelden te zien zijn en natuurlijk de camera zelf. Je kunt de camera dus op verschillende manieren monteren, afhankelijk van hoe je de baby wilt kunnen bekijken, en waar je een stopcontact beschikbaar hebt. De steun zorgt ervoor dat je de camera aan het plafond of de muur kunt hangen, maar indien gewenst is het ook mogelijk de camera op een kast te zetten. Aangezien je waarschijnlijk in het bed van de baby wilt kijken is de montage aan de uur of het plafond het meest voor de hand liggend. Wij hebben de camera aan een wandkastje gemonteerd zodat je direct in het bed kunt kijken. De exacte hoek is achteraf nog te bepalen aangezien de camera bijna 360 graden te draaien is. De montage is vrij eenvoudig, met twee schroeven (en indien nodig, plugs). De camera schuif je vervolgens in de steun.

De installatie is ook eenvoudig, maar download wel de juiste app. Op de website van Luvion wordt de Luvion-app genoemd, maar die is nogal verouderd en bovendien komen bepaalde knoppen en functies van de babyfoon niet overeen met wat er in de app genoemd wordt. De app voor dit model heeft de naam SmartBabyCam en kan voor zowel Apple als Android gedownload worden.

Voordat we de babyfoon met de app kunnen koppelen is het noodzakelijk het 5-inch scherm, de monitor, te koppelen met de camera. Kies op het scherm op de optie voor het toevoegen van een camera en druk op de pair-knop van de camera zelf. Binnen 30 seconden verschijnt het beeld van de camera op het scherm en zijn beiden gekoppeld. Vervolgens open je de app en voeg je een nieuw apparaat toe. Scan de QR-code op de achterzijde van de camera, verander het wachtwoord en voer de gegevens van je (2.4GHz) WiFi-netwerk in. Zodra het nachtlampje knippert en uitgaat sluit je de app en open je deze opnieuw. Als het goed is verschijnt de camera nu op het homescherm. Deze laatste stap hebben we drie keer moeten doorlopen, maar uiteindelijk is het gelukt de camera met de app te koppelen.

Na de installatie kwam meteen een heel belangrijk (min)punt naar voren over het bereik tussen de camera en de monitor. Hoewel Luvion spreekt over een bereik van 300 meter in optimale omstandigheden komen wij niet verder dan een meter of 12, en dat alleen op dezelfde verdieping. In een wat ouder huis zonder een dikke verdiepingsvloer, lagen aan isolatie én vloerverwarming zal het bereik groter zijn, maar in een nieuwbouwwoning die aan de eisen van vandaag de dag voldoet kun je er vanuit gaan dat de monitor niet op een andere verdieping dan de camera zelf werkt. Het radiosignaal is immers niet sterk genoeg om door de vloer heen te gaan. Ook bleek dat bij meer dan drie binnenmuren tussen camera en monitor het signaal te vaak wegviel. Niet iedereen zal hier dus last van hebben, maar het is wel een belangrijk punt om mee te nemen voordat je tot aanschaf overgaat. Wij hebben de monitor nu op onze slaapkamer staan, met drie muren verder de camera op de babykamer.