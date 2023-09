Eén van de populairste reviews van de afgelopen jaren was die van de HomeWizard Wi-Fi P1 meter op onze website. Door de flink oplopende energierekeningen was het voor veel mensen belangrijk om meer inzicht te krijgen in het energieverbruik. Deze kleine dongle sluit je gemakkelijk aan op de P1-poort van je slimme meter en via de bijbehorende app krijg je inzicht in het energieverbruik. Het bedrijf achter de Wi-Fi P1 meter, Homewizard, komt nu met een nieuw accessoire in de vorm van het Energy Display.

Het Energy Display van HomeWizard lijkt een beetje op een slim display, maar dan met slechts één doel: Het weergeven van het energieverbruik. Je ziet direct het stroomverbruik, gasverbruik en de bijbehorende kosten. Je bent hier echter compleet vrij in, want je kunt tot drie verbruiksdoelen en drie aanvullende elementen laten weergeven op het scherm. Kies bijvoorbeeld voor dagverbruik of kosten van gas, stroom en teruglevering, de opwek van je zonnepanelen, waterverbruik (mits je de watermeter ook in je bezit hebt), gasverbruik of het verbruik van het laden van je elektrische fiets of auto. Je kunt doelen instellen en dit gedurende de dag volgen. Het HomeWizard Energy Display heeft ook een ingebouwde temperatuur- en luchtvochtigheidssensor. Het scherm gaat automatisch aan wanneer jij er bent door de radarsensor. In de avond zal het scherm automatisch dimmen voor de leesbaarheid.

Prijs en beschikbaarheid

Het HomeWizard Energy Display is per direct verkrijgbaar voor 59,95 euro via de website van HomeWizard.