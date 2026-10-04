Review: ECOVACS DEEBOT T90S Pro Omni – Indrukwekkend, maar niet altijd logisch

Eerder dit jaar was de ECOVACS DEEBOT X12 OmniCyclone onze eerste kennismaking met ECOVACS. Het bleek een robotostofzuiger met een goed stofzuig- en dweilresultaat, maar wel een model met de nodige nukken. Zo werkte FocusJet niet, het paradepaardje van dat model. Ook de app blijkt erg slecht vertaald te zijn in het Nederlands. ECOVACS kan nu echter terugslaan, want we hebben de afgelopen weken de ECOVACS DEEBOT T90S Pro Omni kunnen testen. Met een adviesprijs van 799 euro een goedkoper alternatief voor de duurdere X12, maar wie naar de specificaties kijkt mist eigenlijk niets. Hoe bevalt deze betaalbare robotstofzuiger in de praktijk?
De ECOVACS DEEBOT T90S Pro Omni lijkt veel te bieden voor een prijs uit het middensegment. Weet deze robotstofzuiger te overtuigen?
Dit is de ECOVACS DEEBOT T90S Pro Omni
Eerder dit jaar verscheen de reguliere DEEBOT T90 al. Dit keer is daar dus de T90S. In de basis zijn beide modellen behoorlijk identiek, maar met een aantal verschillen. Zo is de zuigkracht van de T90S Pro Omni met 40.000 Pa hoger dan de 30.000 Pa van de T90. Ook zijn er wijzigingen aan het thuisstation aangebracht als het gaat om watertemperatuur en drogen van de dweil, verfijningen aan het schoonmaken van randen en kunstmatige intelligentie. Het grootste verschil is in ieder geval de zuigkracht.
De DEEBOT T90S Pro Omni van ECOVACS beschikt over een brede dweilrol die 15mm kan uitschuiven. Deze OZMO Roller 3.0 wordt daarnaast continue gespoeld met schoon water zodat de vloer continue een frisse reiniging krijgt. ZeroTangle 4.0 Anti-verstrengeling moet zorgen voor het optimaal verwijderen van stof en ervoor zorgen dat haren niet verstrengeld raken. ECOVACS spreekt verder over een zeer stil model, razendsnel opladen (1o procent in drie minuten) en obstakeloverbrugging. De robotstofzuiger kan drempels tot 24mm aan. Bij tapijt wordt de dweil automatisch 15mm opgetild zodat deze niet nat wordt. Voor wie dat wil is Agent YIKO 2.0 Spraakintelligentie ook beschikbaar voor wie de robotstofzuiger spraakopdrachten wil geven. Het OMNI basisstation tenslotte neemt weer veel werk uit handen.
Design en installatie
De ECOVACS DEEBOT T90S Pro Omni (links op de foto) is wederom een lust voor het oog, wat de duurdere X12 OmniCyclone (rechts op de foto) ook al was. De robot zelf is een slagje kleiner dan de duurdere variant en ook het basisstation is veel compacter. Voorzien van een matzwarte kleur en reliëf op de bovenkant van de robotstofzuiger en koperen accenten en reliëf op de voorkant van het basisstation ziet het geheel er chique uit. Dat reliëf is trouwens wel een stofmagneet. De robotstofzuiger is goed gepoetst voor de foto’s in deze review, maar wat je met het blote oog nauwelijks ziet, dat ziet een camera wel. Bovenop het thuisstation vind je de reservoirs voor schoon water en vies water en je kunt de voorkant er afhalen om schoonmaakmiddel toe te voegen en de stofzak te wisselen. De waterreservoirs zijn lekker groot, dus hier kun je lang mee doen.
De installatie van de DEEBOT X12 OmniCyclone ging al niet overal even soepel, maar de installatie was dit keer nog een tandje lastiger. Je hebt een quickstartguide in de doos, een stem op de robotstofzuiger en de app die je allemaal laten proberen om tegelijk de robotstofzuiger te installeren. Geen van de drie heeft het echter bij het juiste eind. Niet alleen spreekt de app opnieuw over een robotgrasmaaier in plaats van een robotstofzuiger, ook zijn er diverse velden niet ingevuld tijdens de installatie. Je hebt dus geen idee wat ‘undefined’ precies is als je er op klikt. De app had het maar over bluetooth inschakelen via de robotstofzuiger en de stem kletste maar door over de app downloaden. Uiteindelijk moest ik gewoon het schuifje omzetten bovenop de robotstofzuiger zelf, maar geen van de drie hulpmethodes kwam hiermee. Zucht.
Als je nu maar weet dat je het schuifje bovenaan moet omzetten, dan is de installatie zo gepiept. Dit kunnen we ECOVACS echter wel aanrekenen, want de gebrekkige app met niet ingevulde velden en de slordigheid om te spreken over een robotgrasmaaier in plaats van een robotstofzuiger hebben we bij het vorige model ook al meegemaakt. Goed, uiteindelijk is het een kwestie van de app downloaden, de QR-code kennen, wifi-netwerk invullen en door, maar het lukt ECOVACS niet om dit goed uit te leggen.
Navigatie
Na een half uur verloren tijd met de installatie was het tijd om het huis in kaart te gaan brengen. We drukken op ‘Kaart maken’ en de DEEBOT T90S Pro Omni gaat aan de slag. Direct valt op hoe snel en hoe stil dit proces gaat. Dit model navigeert volgens AIVI 3D 4.0, wat in de praktijk neerkomt op het in kaart brengen van het huis via een ToF-sensor. Middels deze geïntegreerde afstandssensor kan de robot de positie in huis bepalen. AIVI 3D 4.0 kijkt vervolgens middels een RGB-camera naar objecten en kan deze ook herkennen.
Binnen enkele minuten was de benedenverdieping in kaart gebracht. Deze bestaat uit een woonkamer met open keuken en een hal naar de voordeur. Dat zijn slechts twee kamers (de wc laten we buiten beschouwing) zou je denken, maar deze robotstofzuigers maakt er gelijk vijf kamers van. Dat klopt natuurlijk niet, maar gelukkig kunnen we de kaart aanpassen, zij het met wat moeite. Eenmaal in kaart gebracht was het tijd om de eerste schoonmaakronde te starten en dit gaat volgens het bekende principe. Eerst de buitenkant van de kamer en vervolgens in efficiënte banen de binnenkant. De robotstofzuiger begint standaard met de randen en plinten.
Het valt op dat deze DEEBOT T90S Pro Omni de benedenverdieping zes minuten sneller schoonmaakt dat de DEEBOT X12 OmniCyclone (40 minuten tegenover 46 minuten). Daarmee zijn dit allebei geen vlotte navigeerders, maar het gaat natuurlijk uiteindelijk om het schoonmaakresultaat. We moeten eerst echter even dieper ingaan op TruEdge 3.0 randreiniging. De hoofdborstel kan niet uitschuiven, maar de dweilrol (OZMO Roller 3.0) kan dit wel. Deze schuift tot 15mm naar buiten om beter langs randen en plinten schoon te maken. Dit werkt goed, alleen laat de navigatie soms steken vallen wat precies de rand is. Soms wordt er een ronde beweging gemaakt langs een plint, alsof er een obstakel is, terwijl dit er helemaal niet is. We duiken de app in en passen zowel AIVI 3D 4.0 aan van Gevoelig naar Standaard en True Edge 3.0 van Standaard juist naar Extreem. Dat laatste moet zorgen voor een extreme dekking langs randen en plinten.
En het moet gezegd worden, de robot glijdt echt langs de plint en ook rechte hoeken worden perfect genomen. Bij afwijkende vormen zoals een stuk speelgoed in de hoek of een paar schoenen? Er worden vreemde capriolen uitgehaald. Soms tot wel 20 centimeter afstand. En dit bleef vrijwel iedere schoonmaakronde terugkomen, zij het iedere keer op een andere plek. Je kunt ook met andere nukken te maken hebben. Zo botste dit model tegen een kinderfietsje aan die omviel en in het pad ging liggen. De DEEBOT T90S Pro Omni wist niet wat die er mee aan moest. Zelfs toen ik de fiets had weggehaald en er vrij baan was bleef dit model doen alsof de fiets er nog steeds lag. Terug naar het thuisstation en opnieuw starten bleek de oplossing. Niet bestaande obstakels detecteren is wel iets wat vrijwel iedere schoonmaakronde terug bleef komen.
Schoonmaakresultaat
Een robotstofzuiger die niet helemaal lekker navigeert, dan verwacht je ook gelijk een schoonmaakresultaat dat niet helemaal fantastisch is. Daar bleek ik even goed mis te zitten. Het schoonmaakresultaat is namelijk echt fantastisch, vooral op het gebied van fijne stofdeeltjes. Dit blijft altijd de zwakke plek van robotstofzuigers, maar nu is het vrijwel helemaal weg. We maken de schoonmaakroute inzichtelijk met een groene laser waardoor je al het vuil kunt zien liggen. Fijne stofdeeltjes zul je vrijwel niet zien. Ook op tapijt is het schoonmaakresultaat meer dan indrukwekkend. We hebben weinig andere robotstofzuigers gezien die zo’n goed resultaat op hoogpolig tapijt geven. Is het dan helemaal perfect? Nee, net niet. De zijborstel heeft heel soms de neiging om iets grotere stukken vuil weg te schieten tijdens het ronddraaien.
Het dweilen verdient ook een pluspunt, alhoewel dit model standaard behoorlijk droog dweilt. Gelukkig kun je dit aanpassen in de app, maar zo nat als andere recent geteste modellen dweilt dit model niet. Dat is iets om rekening mee te houden, alhoewel het dweilresultaat echt wel goed is. De brede dweilrol dweilt door het uitschuiven echt tot aan de plint en eenmaal midden in de kamer wordt er in perfecte banen gedweild zonder strepen. De dweilrol wordt tijdens het schoonmaken continue gereinigd met vers water en dat zie je. Ook na vijf schoonmaakbeurten ziet de dweilrol er als nieuw uit en vies water krijgt geen kans om op de vloer terecht te komen.
In gebruik
De ECOVACS DEEBOT T90S Pro Omni is een beetje een vreemde robotstofzuiger. Qua schoonmaakresultaat echt één van de best geteste modellen ooit, alleen door de vreemde navigatie komt dit niet overal op iedere plek waar je zou willen. Laten we hopen dat ECOVACS dit middels updates nog onder de knie weet te krijgen. Via de app is het makkelijk om deze robotstofzuiger te bedienen. De instellingen zijn duidelijk te vinden en ook het menu voor snelle instellingen laat je razendsnel een schoonmaakronde starten waarbij je onder andere de zuigkracht en waterverbruik kunt kiezen. Wanneer nodig zal de robotstofzuiger zichzelf legen in het thuisstation en ondertussen ook eventjes opladen. De geclaimde drie minuten opladen voor 10 procent batterij blijkt echt waar, want tijdens het legen en water bijvullen is de robotstofzuiger bijna iedere keer weer helemaal vol. Dat thuisstation werkt sowieso erg goed en blijft ook lang netjes. De dweil wordt netjes schoongemaakt en gedroogd, het stof wordt uit de robot gezogen en schoon water wordt aangevoerd en vuil water afgevoerd. Bij veel andere robotstofzuigers wordt het al gauw een bende onderin het thuisstation, dat is bij deze ECOVACS niet het geval. Ook het geluidsniveau valt op, want zowel thuisstation als de robotstofzuiger zelf zijn behoorlijk stil.
Een belangrijk minpunt, alhoewel persoonlijk, keert naast de DEEBOT X12 OmniCyclone ook weer terug bij deze DEEBOT T90S Pro Omni en dat is de stem die echt maar door blijft gaan. Het is niet even ‘Terug naar thuisbasis om te legen’, maar je krijgt iedere keer een heel betoog te horen wat de robotstofzuiger aan het doen is. Dat hoeft echt niet en is ook heel storend. Less is more. Overigens kun je wel de Nederlandse taal kiezen voor wie dat wil.
Conclusie
De ECOVACS DEEBOT T90S Pro Omni is misschien wel de vreemdste stofzuiger die we de afgelopen jaren getest hebben. Het stofzuig- en dweilresultaat behoort echt tot de top van de markt waarbij deze 799 euro kostende robotstofzuiger in sommige gevallen beter presteert dan robotstofzuigers die twee keer zo duur zijn. Deze indrukwekkende robotstofzuiger is echter niet altijd even logisch. Jammer dat deze robotstofzuiger niet bestaande obstakels blijft detecteren. Hierdoor worden er soms stukken overgeslagen of weigert dit model een enkele keer verder te rijden. Een tweede schoonmaakronde lost het probleem vaak wel weer op, maar het is te hopen dat ECOVACS dit met updates gaat verbeteren. Datzelfde geldt ook voor de installatieprocedure, want vinkjes zonder tekst die je aan moet vinken, de gebrekkige vertaling en drie installatiehulpen die het allemaal niet bij het rechte eind hebben is echt heel slordig. En toch is dit geen slechte robotstofzuiger dankzij het uitstekende schoonmaakresultaat, het fraaie design, het compacte alles-in-één thuisstation, het lage geluidsniveau en het snelle opladen. Geen overbodige poespas, maar een robotstofzuiger die het belangrijkste perfect doet: schoonmaken.
Beoordeling
ECOVACS DEEBOT T90S Pro Omni
- Fantastisch schoonmaakresultaat
- Razendsnel opladen
- Zeer stil in gebruik
- Thuisstation neemt veel werk uit handen
- Fraai design
- Detecteert obstakels die er niet zijn
- Navigatie soms vreemde nukken
- Stofmagneet
- Installatieprocedure moet duidelijker
Beoordeling ECOVACS DEEBOT T90S Pro Omni
De ECOVACS DEEBOT T90S Pro Omni is misschien wel de vreemdste stofzuiger die we de afgelopen jaren getest hebben. Het stofzuig- en dweilresultaat behoort echt tot de top van de markt waarbij deze 799 euro kostende robotstofzuiger in sommige gevallen beter presteert dan robotstofzuigers die twee keer zo duur zijn. Deze indrukwekkende robotstofzuiger is echter niet altijd even logisch. Jammer dat deze robotstofzuiger niet bestaande obstakels blijft detecteren. Hierdoor worden er soms stukken overgeslagen of weigert dit model een enkele keer verder te rijden. Een tweede schoonmaakronde lost het probleem vaak wel weer op, maar het is te hopen dat ECOVACS dit met updates gaat verbeteren. Datzelfde geldt ook voor de installatieprocedure, want vinkjes zonder tekst die je aan moet vinken, de gebrekkige vertaling en drie installatiehulpen die het allemaal niet bij het rechte eind hebben is echt heel slordig. En toch is dit geen slechte robotstofzuiger dankzij het uitstekende schoonmaakresultaat, het fraaie design, het compacte alles-in-één thuisstation, het lage geluidsniveau en het snelle opladen. Geen overbodige poespas, maar een robotstofzuiger die het belangrijkste perfect doet: schoonmaken.
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