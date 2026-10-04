Review: ECOVACS DEEBOT T90S Pro Omni – Indrukwekkend, maar niet altijd logisch

Navigatie

Na een half uur verloren tijd met de installatie was het tijd om het huis in kaart te gaan brengen. We drukken op ‘Kaart maken’ en de DEEBOT T90S Pro Omni gaat aan de slag. Direct valt op hoe snel en hoe stil dit proces gaat. Dit model navigeert volgens AIVI 3D 4.0, wat in de praktijk neerkomt op het in kaart brengen van het huis via een ToF-sensor. Middels deze geïntegreerde afstandssensor kan de robot de positie in huis bepalen. AIVI 3D 4.0 kijkt vervolgens middels een RGB-camera naar objecten en kan deze ook herkennen.

Binnen enkele minuten was de benedenverdieping in kaart gebracht. Deze bestaat uit een woonkamer met open keuken en een hal naar de voordeur. Dat zijn slechts twee kamers (de wc laten we buiten beschouwing) zou je denken, maar deze robotstofzuigers maakt er gelijk vijf kamers van. Dat klopt natuurlijk niet, maar gelukkig kunnen we de kaart aanpassen, zij het met wat moeite. Eenmaal in kaart gebracht was het tijd om de eerste schoonmaakronde te starten en dit gaat volgens het bekende principe. Eerst de buitenkant van de kamer en vervolgens in efficiënte banen de binnenkant. De robotstofzuiger begint standaard met de randen en plinten.

Het valt op dat deze DEEBOT T90S Pro Omni de benedenverdieping zes minuten sneller schoonmaakt dat de DEEBOT X12 OmniCyclone (40 minuten tegenover 46 minuten). Daarmee zijn dit allebei geen vlotte navigeerders, maar het gaat natuurlijk uiteindelijk om het schoonmaakresultaat. We moeten eerst echter even dieper ingaan op TruEdge 3.0 randreiniging. De hoofdborstel kan niet uitschuiven, maar de dweilrol (OZMO Roller 3.0) kan dit wel. Deze schuift tot 15mm naar buiten om beter langs randen en plinten schoon te maken. Dit werkt goed, alleen laat de navigatie soms steken vallen wat precies de rand is. Soms wordt er een ronde beweging gemaakt langs een plint, alsof er een obstakel is, terwijl dit er helemaal niet is. We duiken de app in en passen zowel AIVI 3D 4.0 aan van Gevoelig naar Standaard en True Edge 3.0 van Standaard juist naar Extreem. Dat laatste moet zorgen voor een extreme dekking langs randen en plinten.

En het moet gezegd worden, de robot glijdt echt langs de plint en ook rechte hoeken worden perfect genomen. Bij afwijkende vormen zoals een stuk speelgoed in de hoek of een paar schoenen? Er worden vreemde capriolen uitgehaald. Soms tot wel 20 centimeter afstand. En dit bleef vrijwel iedere schoonmaakronde terugkomen, zij het iedere keer op een andere plek. Je kunt ook met andere nukken te maken hebben. Zo botste dit model tegen een kinderfietsje aan die omviel en in het pad ging liggen. De DEEBOT T90S Pro Omni wist niet wat die er mee aan moest. Zelfs toen ik de fiets had weggehaald en er vrij baan was bleef dit model doen alsof de fiets er nog steeds lag. Terug naar het thuisstation en opnieuw starten bleek de oplossing. Niet bestaande obstakels detecteren is wel iets wat vrijwel iedere schoonmaakronde terug bleef komen.