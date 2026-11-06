Nieuwe uitgave: Music Emotion november 2026

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OP DE COVER:

Marantz Model 70 & CD 70 – Een eye opener

De Cinema 50 S2 is een van de drie receivers die Marantz tijdens de zomer vernieuwde. Ook de Cinema 60 (7.2) en de Cinema 70 (slimline design, 7.2) kregen zo’n Serie 2-update. Het merk koos ervoor om de toestellen geen totaal nieuwe modelnamen, maar wel een Series 2-label te geven. Het geeft ergens goed aan dat de Cinema 50 S2 geen radicaal ander apparaat is dan z’n voorganger. Aan de andere kant wekt het ook de indruk dat de veranderingen bescheiden zijn. Dat is niet helemaal het geval, want onder andere een nieuw DAC-gedeelte en een aantal extra functies beloven significante verbeteringen. Kijk je naar het Marantz-assortiment, dan neemt de Cinema 50 S2 perfect de middenpositie in. Hij biedt negen versterkte kanalen en kan tot vier subwoofers aansturen, wat je in combinatie met de uitgebreide Dirac-ondersteuning alles geeft om een uitvoerige thuisbioscoop te bouwen. Voor 2.100 euro is dit een uitstekende AV-receiver met heel wat in z’n mars, inclusief uitgebreide streamingopties via het HEOS-platform, ondersteuning voor Dolby Atmos, DTS:X én Auro3D, en features specifiek gericht op gaming. Z’n voornaamste concurrent vind je in de eigen stal: de Denon AVR-X3900H, zij het dat deze iets minder vermogen biedt.

TESTED

DALI VEGA – Niet enkel een design-hoogtepunt

Hifi zal voor sommigen altijd twee speakers en een versterker blijven. Andere mensen blijven echter op hun honger zitten. De VEGA lonkt naar hen, door een vindingrijke fusie van slimme technologie met een vintagedesign dat even fraai aan de muur hangt als op een meubel thuishoort. Is dit echte hifi, maar dan anders bekeken?

Pro-Ject Uni Box S3 – Paperback waar er muziek uitkomt

Denk je bij ‘versterker’ aan een kloeke metalen doos met een enorm voetafdruk? Dan zal de Uni Box S3 je verrassen, want deze versterker is zo groot als een boek. Toch doet het alles, incluis streamen en multiroom via de WiiM OS-software.

Paradigm Premier 820F V2 – Een beest van een speaker

Canada is meer dan ooit in het nieuws, maar muziekliefhebbers weten natuurlijk allang dat het land veel te bieden heeft. Naast een hele rits geweldige artiesten, levert het een hoop gewaardeerde Canadese hifi-namen. Waaronder Paradigm, die recent z’n bereikbare Premier-lijn in het nieuw stak. Tijd om het grootste model uit die reeks op de pijnbank te leggen.

Kaempfer Audio Design K5-EVO – Frisse kijk op referentiekwaliteit

Doorgaans is een test van mooie, nieuwe en vooruitstrevende luidsprekersystemen een leuk gegeven. Ze stralen je ruimte fysiek aan en behoren tot de audiobouwstenen die de grootste verschillen in de weergave kunnen maken. De KAD K5-EVO valt meteen op door zijn oogverblindend fraaie vormgeving, mooie verhoudingen en vloeiende lijnenspel. De kast combineert bij de testexemplaren massief walnoothout voor de baffle en het toppaneel, terwijl de gebogen zijkanten en achterzijde zijn voorzien van ‘gerookt’ eikenfineer. Maar andere hout/fineer combinaties zijn ook mogelijk. De vijf drivers zijn afkomstig zijn van de Noorse fabrikant Seas. Wat deze test extra leuk en spannend maakt, is dat dit geen passief, maar een volledig actief systeem is. Binnen het high-end segment nog altijd geen gemeengoed!

WiiM Bar BAR001 – Eerste soundbar van WiiM scoort

Nadat WiiM met zeer betaalbare streamers en versterkers voor heel wat ophef zorgde, is het merk nu ook klaar om de wereld van tv-audio op zín kop te zetten. Dat doet het met de WiiM Bar, een 3.0.2-soundbar die je kunt uitbreiden met draadloze speakers en een subwoofer.

Marshall Stanmore IV – Bluetoothspeaker voor de gitaarliefhebber

Een high-end bluetoothspeaker met het iconische design van Marshall? In deze review gaan we aan de slag met de Marshall Stanmore IV.

Optoma UHZ78LV – Thuisbioscoop met helderste beeld

Optoma kiest met de UHZ78LV resoluut voor een thuisbioscoop 4K DLP-projector. Maar dan wel een met een triple laserlichtbron met veel lichtopbrengst, een uitstekende gemotoriseerde lens met zoom én lensshift, en ondersteuning voor Dolby Vision en HDR10+.

IN MEMORIAM: Paul Hattink – Naast Mr. Accuphase ook topmuzikant en ras-entertainer

Dat het leven vergankelijk is, wordt mij de laatste jaren steeds duidelijker. Niet alleen bij vrienden en kennissen, maar ook binnen de eigen familie slaat het onvermijdelijke einde steeds vaker toe. Ook in audioland is 2026 nu al een waar ‘verliesjaar’ gebleken. Hoewel deze korte opsomming helaas niet volledig is, noem ik alleen al de recent overleden legendarische buizengoeroe Ed de Jong van DeJongSystems (29-08-2026) en de charismatische Ulmt van der Linden van Helios Pro Audio Solutions en Hifi Import (09-09-2026). Heren die als audio-diehards vele mensen verder hebben gebracht met hun hobby en daarnaast altijd openstonden voor een goed gesprek.

PRODUCTNEWS: Canor Crius H5S – Een nieuw hoofdstuk

REPORT: Bowers & Wilkins – De weg naar de ultieme 800 Serie

Wat hebben WO II, James Bond, een onverwachte erfenis van een fan, de studio van de Beatles, snelle bolides van McLaren en de diamanten van De Beers allemaal met elkaar te maken? Verrassend genoeg komen ze niet allemaal samen in een nieuwe 007-prent, wél in de luidsprekers van Bowers & Wilkins, zo bleek tijdens een bezoek aan de fabriek en het R&D-centrum van de Britse luidsprekerbouwer.

COLUMN: Verbinding

REVIEWS: Muziektips Ruud Jonker en Theo Wubbolts – Diverse (sa)cd/lp-recensies

SHOW: Nabeschouwing Dutch Audio Event 2026 – Groter, drukker én beter dan ooit

Elk jaar lijkt het Dutch Audio Event groter en groter. Geen foute indruk, want de 2026-editie brak inderdaad alle records. Zonder twijfel is DAE nu de grootste audioshow van de hele Benelux – en begint het stilaan ook echt z’n mannetje te staan vergeleken met shows in Duitsland en het Verenigde Koninkrijk. De vele internationale gasten, pers en bezoekers vulden mooi de sterke binnenlandse vertegenwoordiging aan.

Bekijk hieronder de volledige inhoudsopgave, en blader eens door op FWD.nl/audio/ verschenen publicaties van Music Emotion.