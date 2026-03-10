Verwonderen

Voor het Mediamuseum Beeld & Geluid en FIAR is dit jubileum aanleiding om de handen ineen te slaan. Op de vijfde etage van Beeld & Geluid is de laatste hand gelegd aan de inrichting van ’Verwonderen’: de plek waar de ontwikkeling van beeld- en geluidsapparatuur wordt getoond in een veranderende maatschappij van de jaren ‘50 tot heden en verder. Music Emotion was van de partij en nog een enkeling uit onze AV-branche buiten de leden van de FIAR zelf.

Als geschreven, 6 oktober vond de feestelijke opening plaats in Hilversum, in het fraaie gebouw kortweg Beeld & Geluid geheten. Eva Koreman ging hierover in gesprek met Frank Rozenberg (voorzitter FIAR), Arjen Pas (productmanager Mediamuseum Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid), Bas Agterberg (conservator Media, Beeld & Geluid) en Kelli van der Waals (technologiejournalist en columnist). Via anekdotes, maar vooral aandacht voor technologische ontwikkelingen, zoals de kleurentelevisie, de compact cassette – denk aan de Walkman! – quadrofonie (zie verderop in dit artikel), de videorecorder en zeker niet te vergeten de cd-speler, ontspon zich een boeiend aaneen rijgen van producten waarvan we nu een groot aantal alweer vergeten zijn, of een ‘oh-ja-beleving’ oproepen.

HVT-auteur Nico de Vries besteedde er onder mijn hoofdredacteurschap in maart 2006 nog een uitgebreid artikel aan. En even een update: “Sony had het idee om alleen de bestaande twee stereokanalen te gebruiken om toch vier kanalen over te brengen. De twee achter-kanalen werden op een speciale manier bijgemengd in het stereosignaal voor de voor-kanalen en werden bij weergave teruggewonnen door een ingewikkeld proces van optellen, aftrekken en fase verschuiven. Een dergelijk procedé wordt wel matrixcodering genoemd. Sony noemde haar systeem SQ.”

Daarnaast – hoe slim om een wereldstandaard te vermijden (sic) – brachten ook Sansui en JVC elk een eigen systeem op de markt, maar dat is allemaal geschiedenis. Het bestaan van drie verschillende systemen maakte de markt er niet overzichtelijker op: welk systeem zou het worden? De markt heeft toen ook antwoord gegeven: geen van alle. Drie decennia later was het dankzij de digitale technieken wel mogelijk met Dolby Surround en alle varianten daarna.