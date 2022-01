‘Philips Hue-apps worden samengevoegd’, Bluetooth-app verdwijnt?

Wanneer je het Philips Hue-systeem gebruikt, dan is de kans groot dat je een bridge in huis hebt liggen die voor bediening via het internet zorgt. Heb je die bridge niet, geen probleem — dan bedien je je lampen gewoon via bluetooth. Voor beide bedieningsmethoden is er echter een aparte app beschikbaar. Gebruik je dus het bluetoothsysteem, dan moet je ook de bijbehorende app daarvoor downloaden.

‘Philips Hue-apps komen samen’

In de toekomst hoeft dat mogelijk niet meer. Volgens de nieuwste geruchten is het namelijk zo dat het bedrijf achter Philips Hue, Signify, de bluetoothfunctionaliteit opneemt in de reguliere app. Dit gebeurt mogelijk wanneer versie 4.11 beschikbaar is van die applicatie. Of dit betekent dat de Bluetooth-app van Hue verdwijnt, dat is momenteel nog niet zeker. Maar het zou mogelijk een hoop verwarring kunnen voorkomen. Mocht je eerst met de Bluetooth-app beginnen en daarna overschakelen op het reguliere systeem, dan hoef je ook niet vanaf een nulpunt te beginnen.

Voor Signify moet het overigens ook gemakkelijker zijn: het aanbieden van één app. Dan heb je ook maar één app te onderhouden en kunnen er potentieel minder dingen misgaan. Bovendien ben je ook minder mankracht kwijt aan het onderhouden van twee apps en hoef je sommige functies maar één keer uit te rollen.

Het is nu even afwachten in welke mate de bluetoothfunctionaliteit opgenomen wordt in de reguliere app van Philips Hue. Daarnaast is het dus nog maar de vraag of de andere app verdwijnt of niet. Dat zijn vragen waar we mogelijk snel het antwoord op krijgen.