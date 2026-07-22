Algemene bescherming

Voor zichzelf spreken: Blijf in de schaduw en zoek verkoelende luchtstromen op. Laat zeker geen apparatuur in de warme zon of bloedhete auto staan. Een parasol of zonnescherm is nooit weg. Plan het opnameschema naar de te verwachten temperaturen op de dag. ’s Ochtends is het vaak koeler. Vermijdt het middaguur.

Ventilatoren heb je binnen en buiten de camera. Een interne koeling werkt zeker tegen het warmlopen van de sensor. Een extra koelvin helpt ook al een stuk. Alleen als de omgeving hot wordt dan krijgen deze koelinstrumenten geen koelende lucht binnen. Er zijn externe cooling fans als accessoire verkrijgbaar.

Externe ventilatoren op de video/foto-set of binnenshuis helpen best goed. De airco klinkt aantrekkelijk doch er bestaat het gevaar op condensvorming als je naar buiten gaat. Koude hardware in een warme omgeving brengen, veroorzaakt het afzetten van vocht. Niet alleen schadelijk voor camera’s en objectieven maar ook voor laptops, telefoons en externe drives.

Het nemen van pauzes en het niet langdurig schieten van foto en video werkt en vermijdt heftige bursts. Geef de apparatuur de gelegenheid om weer op werktemperatuur te komen.

Werken koude gelpacks en koelboxen? Tot op zekere hoogte ja. Wikkel de apparatuur wel in doeken om ze tegen vochtafzetting te beschermen. Verder kan het gebruik van twee camera’s helpen. De ene neemt rust en de andere koelt tussentijds af.