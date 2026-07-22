Er komen gestadig meer en langere warme perioden met zelfs ware hittegolven. Dat trekt zo zijn temperatuurswissel op de camera, objectieven en randapparatuur. Maar hoe kan je de video- en fotospullen nu zo goed mogelijk in conditie houden bij wel 40 graden Celsius of nog hoger?
Nu kunnen camcorders, systeemcamera’s en hun objectieven wel een stootje warmte hebben. Van fabriekswege wordt dikwijls het opnemen boven de 45-50 graden Celsius afgeraden, zeker voor een langere duur.
Wat gaat er dan mis? Het materiaal zet uit. Beeldsensoren en -processoren lopen warm. De elektronica functioneert niet meer naar behoren. En de accu’s krijgen het te kwaad. Daarnaast nog het gevaar van condensvorming. En niet te vergeten de menselijke factor. Voor de gewone video/fotograaf valt een wat langer verblijf in de verzengende hitte ook beslist niet aan te raden!
Algemene bescherming
Voor zichzelf spreken: Blijf in de schaduw en zoek verkoelende luchtstromen op. Laat zeker geen apparatuur in de warme zon of bloedhete auto staan. Een parasol of zonnescherm is nooit weg. Plan het opnameschema naar de te verwachten temperaturen op de dag. ’s Ochtends is het vaak koeler. Vermijdt het middaguur.
Ventilatoren heb je binnen en buiten de camera. Een interne koeling werkt zeker tegen het warmlopen van de sensor. Een extra koelvin helpt ook al een stuk. Alleen als de omgeving hot wordt dan krijgen deze koelinstrumenten geen koelende lucht binnen. Er zijn externe cooling fans als accessoire verkrijgbaar.
Externe ventilatoren op de video/foto-set of binnenshuis helpen best goed. De airco klinkt aantrekkelijk doch er bestaat het gevaar op condensvorming als je naar buiten gaat. Koude hardware in een warme omgeving brengen, veroorzaakt het afzetten van vocht. Niet alleen schadelijk voor camera’s en objectieven maar ook voor laptops, telefoons en externe drives.
Het nemen van pauzes en het niet langdurig schieten van foto en video werkt en vermijdt heftige bursts. Geef de apparatuur de gelegenheid om weer op werktemperatuur te komen.
Werken koude gelpacks en koelboxen? Tot op zekere hoogte ja. Wikkel de apparatuur wel in doeken om ze tegen vochtafzetting te beschermen. Verder kan het gebruik van twee camera’s helpen. De ene neemt rust en de andere koelt tussentijds af.
De hardware krijgt het warm
Gevoelig voor hoge temperaturen zijn de beeldsensor en -processor. Er gaan bij het videofilmen en in mindere mate bij de fotografie grote hoeveelheden data om. Dat betekent het krachtig verwerken en doorrekenen bij de beeldsensor en -processor. Die lopen daardoor warm. En in een warme omgeving wordt dat nog erger. De camera geeft foutmeldingen of stopt dan met opnemen.
Geheugenkaarten worden intensief gebruikt. De tragere exemplaren geven een hogere belasting van de beeldprocessoren in de camera. Snelle schrijftijden verminderen deze belasting met minder warmteontwikkeling als resultaat. Live-view belast de beeldsensor die daarvan warmer wordt. Condens kan je voorkomen door de koudere apparatuur eerst een minuut of tien in de foto/videotas te laten zitten. Deze kan dan geleidelijk opwarmen, acclimatiseren. Doe nimmer een vochtige camera of objectief in een tas! Let tevens op zweet dat in de apparatuur kan binnendringen. Gebruik een zweetband.
Bij objectieven: Condens verwijderen met een doekje. Verwissel niet bij hoge temperaturen want de camera kan binnen kouder zijn dan buiten met condens op de kwetsbare delen als gevolg. De accu’s gaan minder presteren. Door hitte neemt de interne weerstand toe. Laadt geen warme batterijen op. Dat is funest voor de stroomcellen.
Afkoelen dient met beleid en gefaseerd te gebeuren. Te snel afkoelen kan de elektronica beschadigen. Tot slot de bekleding en lijm. In een verzengende hitte kunnen bekleding en gelijmde delen loslaten. Dit geldt zowel voor de camera als objectieven. En plastics dreigen te smelten.
Warmteontwikkeling besparen bij camerafuncties
Een lagere framerate en beeldresolutie belasten de beeldsensor en -processor minder. Dus alleen het format dat je beslist nodig hebt inzetten en niet lekker even wat meer. AutoFocus en beeldstabilisatie produceren warmte en putten de accu’s eerder uit. Ook hier alleen gebruiken wat je daadwerkelijk ook nodig hebt. Het LCD-scherm is temperatuurgevoelig en wekt zelf ook warmte op. Bij voorkeur de zoeker gebruiken.
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