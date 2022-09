Nieuwe uitgave: Home Emotion 4 2022

Home Emotion 3-2022 is verschenen, en valt één dezer dagen bij de abonnees op de mat.

Neem een abonnement of bestel een los exemplaar.

Op de cover: Smarthome voor beginners – Dit zijn de belangrijkste platformen

Advertentie

Wil je starten met je eigen smarthome? Dan zul je ook een keuze moeten maken voor een smarthome-platform. In dit artikel kijken we naar de grootste spelers van smarthome platformen in Nederland en België.

TESTED

Gardena Sileno City 500 – Gras maaien zonder zweetdruppels

Nu het voorjaar weer aangebroken is en het gras gaat groeien moeten velen van ons regelmatig de grasmaaier uit de schuur halen. Maar, zou het niet fijn zijn als het gras voor je gemaaid wordt? De robotmaaier wordt dan ook alsmaar populairder en de keuze is reuze. In deze review testen we de Gardena Sileno City.

TCL C935U – Dolby Atmos voor een prikkie!

TCL wil niet enkel een tv-grootmacht worden. Ook op vlak van soundbars steekt het veel energie in het ontwikkelen van toestellen die sterk uit de hoek moeten komen. Dit jaar presenteren ze zelfs een Dolby Atmos-vlaggenschip, de C935U. Maar kan TCL echt al meespelen met de gevestigde namen? Een troef spelen ze in elk geval uit: een scherpe prijs.

Innr Outdoor Globes – Kleurrijke lichtbollen voor buiten

De Innr Outdoor Globes zijn lichtgevende bollen die ontworpen zijn om je tuin meer kleur en sfeer te geven. Zijn deze slimme buitenlampen dé aanrader voor komende zomer?

HOMEAUTOMATION

(Slimme) Koolmonoxide- en rookmelders – Hier moet je op letten…

Advertentie

In de meeste huizen is wel minstens één rook- en koolmonoxidemelder te vinden. Meestal zijn die geplaatst in de (buurt van de) woonkamer, en andere ‘risicoruimtes’ zoals bij de verwarmingsketel. Vanaf juli 2022 is het in Nederland en België verplicht om op elke verdieping op zijn minst een rookmelder aanwezig te hebben. In de meeste gevallen kiezen mensen voor een combinatie van beide. Maar is dat wel de beste oplossing?

Het smarthome in the cloud – Lokaal of vanuit de internetwolk aansturen?

Een belangrijke vraagstelling is: ‘Het slimme huis lokaal besturen vanuit de woonkamer of via de Cloud?’ Er kleven allerlei specifieke voor- en nadelen aan local en remote in the cloud home-hubs. Het integreren van multipele technologieën voor domotica en besturing per app, het Wat ze doen, zal het beslispunt niet zijn. Wel de manier van ‘Hoe ze het doen’. Dit artikel bekijkt de mogelijkheden en verschillen.

De basis van ieder smart home – Zo zorg je voor de juiste infrastructuur

Zonder stabiele basis is er geen smart home. We kijken naar een optimale infrastructuur met routers, ethernetkabels, powerline-adapters en WiFi.

Bekijk hieronder de volledige inhoudsopgave, en blader eens door op FWD.nl/smarthome/ verschenen publicaties van Home Emotion.