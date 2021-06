Nieuwe uitgave: Home Emotion 3 2021

In deze editie van Home Emotion vind je testen van onder meer de Duux Whisper Flex Smart met Battery Pack, Aeotec SmartThings, de Teufel Cinebar 11 (2021) en de Dyson Pure Humidify+Cool. Daarnaast verschijnen in dit nummer achtergronden over hoe je slim de zomer doorkomt en het FWD Smart Living Project (deel 5). Ook bekijken we nieuwe trends bij smart buildings en homes.

Bekijk hieronder de volledige inhoudsopgave