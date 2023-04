Neem een abonnement of bestel een los exemplaar.

Op de cover

AI in het smart home – Spreken, denken, leren en vooruitzien…

Kunstmatige intelligentie (AI) is overal om ons heen. Inmiddels ook uitgebreid geïmplementeerd in het smart home. Niet alleen kan je gewoon tegen jouw eigen slimme huis spreken en praten smart homes ook met elkaar en het IoT, ze denken en leren ook zelf en zien vooruit. De belangrijkste toepassingen zijn energiebeheer, duurzaamheid, verlichting, huishoudelijke taken, veiligheid/beveiliging, entertainment, gezondheid en gaming.

Tested

Primare SPA25 Prisma – Even sterk in muziek als surround

De voorbije jaren heeft Primare de nadruk gelegd op het vernieuwen van zijn stereo-aanbod. Met de lancering van de SPA25 Prisma-AV-receiver keert het terug naar de thuisbioscoop. In tussentijd is er op vlak van surroundbeleving wel héél veel veranderd. Lukt het de Zweden om een geslaagde réentrée te maken?

Athom Homey Bridge – Beperkte smarthome in de cloud

Onlangs heeft Athom een goedkoper, cloud-gebaseerd alternatief uitgebracht voor zijn Homey Pro-smarthomehub. Is deze Homey Bridge van 69 euro het ultieme instapmodel voor een echt slim huis of mist het gewoon te veel functionaliteit?

Denon AVC-X4800H – Optierijk en toch gebruiksvriendelijk

Met de AVC-X4800H presenteert Denon een zeer volledige en krachtige AV-receiver waarmee je al een heel uitgebreide thuisbioscoop kunt bouwen. En het is niet zomaar een kleine update voor de AVC-X4700H van vorig jaar. De nieuwe receiver brengt heel wat nieuwe functies, inclusief ondersteuning voor vier subs en Dirac.

Home Automation

Matter – Wat is het en wat kun je ermee in je smart home? De laatste tijd gaat het over één belangrijk woord binnen de smart home-wereld: Matter. Wat is het precies, wat kun je ermee en welke producten zijn compatibel met Matter? In dit artikel geven we je alle informatie over de Matter-standaard voor je smart home.



Slimme gordijnen – De voordelen & nadelen. Wist je dat slimme gordijnen kunnen zorgen dat je juist geld bespaart? Dit zijn de voordelen en nadelen van deze gadgets.

Slimme verlichting kopen: Hier let je op en dit zijn de aanraders

Productnieuws

Sonos Era 300 & Era 100 – Een revolutie…

Bekijk hieronder de volledige inhoudsopgave