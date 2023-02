Nieuwe uitgave: Home Emotion 1 2023

Neem een abonnement of bestel een los exemplaar.

Op de cover

Het smart gamehome – Van gameroom tot immersive volumetric video

Gaming in het slimme huis heeft een grote vlucht genomen. Van eenvoudige standalone spelconsoles, smart-tv’s en een eigen gameroom tot complete gamehubs en onderdompelende gamenetwerken. De metaverse met avatars brengt VR, AR en XR. En de nieuwste loot aan de slimme spelstam thuis is volumetric video voor de ultieme spelbeleving. Allemaal relatief eenvoudig tot hightech heel goed realiseerbaar en betaalbaar.

Home automation

Wat kan een slimme wekker wat een smartphone niet kan? – Een meerwaarde…

Wil je je smarthome uitbreiden met een slimme wekker, maar vraag je je af wat de meerwaarde is ten opzichte van een telefoon? Lees gauw verder…

Robotstofzuigers: Plussen en minnen

Stofzuigen in de zomerhitte van vorig jaar betekende dat je na één verdieping je kleding al in de was kon gooien. Het was warm, je ging zweten en stofzuigen geeft niet zoveel voldoening als bijvoorbeeld in de winter, wanneer je sowieso meer binnen zit dus elk stofje ziet. Misschien kun je voor de warme zomermaanden (maar in de winter mag ook hoor) een robotstofzuiger kopen. Dit zijn de plussen en minnen.

Tested

Panasonic TX-55LXW944 – Een veelzijdige familie-tv

Over de OLED-modellen van Panasonic hebben we al veel goeds gezegd, maar hoe staat het met de LCD-modellen? Deze TX-55LXW944 voert de kop aan in de middenklassers, en lijkt op papier alvast over stevige specificaties te beschikken.

In deze review gaan we aan de slag met Twinkly Squares. Modulaire lichtpanelen met 64 ledjes per paneel. Zo creëer je je eigen kunstwerk op de muur.

Met de Cinema 70s blijft Marantz iets unieks doen: een slanke AV-receiver bieden op halve hoogte van de meeste andere AV-receivers. Dit slimline toestel krijgt meteen een forse opsmukbeurt, met een overstap naar de nieuwe designtaal van het merk. En hoera: eindelijk is de tv-interface aangepast aan 4K-schermen.

Background

Smart Living Project: Een jaar later wat viel mee en wat viel tegen?

Het FWD Smart Living Project draait inmiddels al ruim twee jaar en sinds ruim een jaar woont ondergetekende in het slimme huis. Hoe bevallen alle slimme aanpassingen, gadgets, technische snufjes en geprogrammeerde scenario’s? We maken een jaar later de balans op. Wat viel mee, wat viel tegen en wat zouden we anders doen?

Productnews

Foscam G4C Starlight

