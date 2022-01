Netgear lanceert met Orbi RBKE960 eerste WiFi 6E mesh-systeem

Netgear heeft de nieuwste generatie smart home WiFi mesh-systemen gelanceerd. In de RBKE960-serie lanceert Netgear het Orbi Quad-Band Mesh WiFi 6E-systeem. Deze voegt de nieuw beschikbare 6GHz WiFi-band toe om quad-band-technologie met hogere internetsnelheden te leveren aan meerdere apparaten tegelijk en, zo laat Netgear weten, met minder onderbrekingen. Dit is de meest krachtige Orbi in het assortiment van Netgear en speelt mede in op het stijgende aantal slimme apparaten in huishoudens.

Het nieuwe Orbi Quad-Band WiFi 6E-systeem is een voortzetting op NETGEAR’s Orbi Tri-Band WiFi 6-systeem van de RBK853-serie en voegt het nieuw beschikbare 6GHz WiFi toe. Deze nieuwe band biedt alles wat je nodig hebt voor multi-Gigabit WiFi-snelheid op hedendaagse smartphones en laptops. Zo moeten apparaten die werken op 2,4 GHz en 5 GHz Wifi-banden een veel betere dekking hebben en tot wel 30 procent hogere snelheden in vergelijking met de vorige generatie. Tot 10 Gigabit internetsnelheid wordt ondersteund en er zijn extra 2,5 Gigabit Ethernet-poorten toegevoegd op de router en satellieten zodat gebruikers ook voor bekabelde verbindingen kunnen kiezen.

“NETGEAR is al meer dan 25 jaar marktleider op het gebied van netwerken en streeft ernaar om de beste WiFi-producten te maken die de voordelen van de nieuwste WiFi-technologie maximaliseren. Deze volgende technologische sprong vertegenwoordigt alles waar we naar hebben gestreefd”, aldus Arend Karssies, Regional Director Benelux, bij NETGEAR. “Vanaf het moment dat multi-Gigabit Internet je huis binnenkomt via onze 10 Gb Ethernet-poort, tot onze quad-band architectuur, 2,5 Gigabit LAN-poorten en verbeterde 5GHz prestaties tot aan je nieuwste WiFi 6E apparaten, is er geen enkele bottleneck in dit systeem. Ons nieuwe Orbi Quad-band WiFi 6E Mesh System levert topprestaties, niet alleen voor de behoeften van vandaag, maar ook voor de toekomstige eisen van zelfs de meest veeleisende en verfijnde smart homes.”

De Orbi RBKE960 garandeert een maximale doorvoer met 16 WiFi-streams op alle drie de banden, 2,4 GHz, 5 GHz en 6 GHz. Het Orbi WiFi 6E 3-pack biedt volgens Netgear bliksemsnelle internettoegang tn is geschikt voor woningen tot maximaal 600 m2. Uitbreiding is mogelijk door extra satellieten en volgens Netgear is het systeem voorzien van veilige WiFi Protected Access 3 (WPA3) en 128-bit encryptie.

Prijs en beschikbaarheid

Het Orbi Quad-band Mesh WiFi 6E System is verkrijgbaar als 3-pack met een router en twee satellieten. De prijs is 1.699 euro. Er is ook een speciale Black Edition voor dezelfde prijs.

