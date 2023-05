Netatmo lanceert plug-and-play Slimme Aircobediening

De Netatmo Slimme Aircobediening controleert, beheert en monitort een airconditioner of lucht-lucht warmtepomp. Als gebruiker heb je de mogelijkheid om een slim schema in te stellen en verwarmen of koelen kan op elk moment van de dag. Dit apparaat is compatibel met alle vaste en mobiele airconditioners en lucht-lucht warmtepompen. Belangrijke voorwaarde is een infraroodconnectiviteit en een afstandsbediening met een scherm waarop alle instellingen te zien zijn. Middels omnidirectionele infraroodtechnologie kan de Slimme Aircobediening in elke ruimte worden geplaatst en binnen enkele minuten worden verbonden aan de bestaande installatie. Zolang de Slimme Aircobediening maar binnen tien meter van de airconditioning hangt is deze overal en altijd te bedienen.

Via de Home + Control-app van Netatmo kun je de airconditioning bedienen of een schema maken. Ook op afstand en zelfs geofencing is aanwezig. Middels de temperatuur- en vochtigheidssensoren analyseert de Slimme Aircobediening de veranderingen in het binnenklimaat. Ook kun je het energieverbruik goed beheren en controleren. In de toekomst is het ook mogelijk om automatiseringen en scenario’s mee te nemen. Het apparaat is ook compatibel met Google Home, Alexa of Apple Home.

Prijs en beschikbaarheid

De Netatmo Slimme Aircobediening is vanaf vandaag verkrijgbaar in de Netatmo eShop. In de komende maanden is het product ook verkrijgbaar bij andere winkels en webshops. De prijs bedraagt 119,99 euro. Je hebt geen abonnement nodig en extra kosten zijn er verder nooit bij Netatmo.

