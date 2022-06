M-Pro Benelux dealerevent – Commercial & Residential Solutions

Ongezien luxe

Een domoticasysteem kan bestaan uit honderden toestellen, te beginnen met de hub die alles controleert en daarnaast talloze sensors en devices. Voor de eindgebruiker blijft dit echter vaak helemaal onzichtbaar – wat ook precies de bedoeling is. Voor hem of haar is het belangrijkste element misschien wel de bediening. Op dat vlak is er veel keuze, maar met Black Nova heeft M-Pro wel een bijzondere luxueuze optie in huis gehaald. Black Nova is een Italiaans merk, en ja, er is een duidelijke voorliefde voor Italië te merken bij M-Pro.

Het merk is gespecialiseerd in wat zij keypads noemen, maar eigenlijk volledig configureerbare touchscreens zijn die aan de muur hangen. Wat ze heel exclusief maakt, zijn de gebruikte premiummaterialen. Marmer, hout en kristalglas zorgen voor een zeer luxe uitstraling bij hun ANY-keypads, knap afgewerkt met een metalen frame. “Ze moeten de status hebben van een stuk avant-garde kunst”, luidt het.

We gebruikten net de term ‘touch-screen’, maar als je nu denkt aan een klein tabletscherm, dan heb je het bij het verkeerde eind. De ANY-keypad is wel aanraakgevoelig, maar detecteert dankzij nabijheids- en gesturesensors gebaren zonder dat de gebruiker het glas hoeft aan te raken. Hierdoor zou je bijvoorbeeld door in de lucht te vegen het licht kunnen dimmen of het volume van muziek dat in de achtergrond speelt kunnen dimmen. 841 meerkleurige LED’s laten toe om wat op de ANY verschijnt helemaal instelbaar te maken. Maar vooral: het geeft de luxe-keypad ook een heel exclusief uiterlijk. Naast de ANY heeft Black Nova nog andere instelbare keypads, zoals de minimalistische ARIA uit een strak glas of de subtiele ALBA dat fysieke knoppen combineert met een klein display. We zagen een aantal in de showroom van M-Pro en we waren onder de indruk van het hoge luxegehalte. Het zijn wellicht de mooiste wandcontrollers die we ooit zagen, precies wat je verwacht te vinden in een smarthomeproject van het hoogste niveau.