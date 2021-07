Innr presenteert slimme plafondlamp: Smart Round Ceiling Lamp Comfort

De Smart Round Ceiling Lamp Comfort is precies wat de naam doet vermoeden, een slimme en ronde plafondlamp voor in huis. Koppel de plafondlamp aan je ZigBee-hub naar keuze en schakel het licht op afstand aan en uit en kies voor warm wit licht of koel wit licht. Volgens Innr is deze lamp de ideale aanvulling voor jouw thuiswerkplek.

Gebruik helder wit licht (5000K) wanneer je in je concentratiemodus zit om de productiviteit te verhogen. In de avond schakel je over naar warm wit licht (2200K) voor extra sfeer. De slimme plafondlamp heeft een rond design met een metalen behuizing. De diameter van de lamp is 41 centimeter en de diepte 7,2 centimeter. De helderheid is 2500 lumen. Zoals altijd bij ZigBee-producten van Innr kies je zelf de bridge uit. Je kunt deze lamp onder andere gebruiken met de Philips Hue Bridge. Er is ook ondersteuning voor Samsung SmartThings, Homey en Amazon Alexa en Google Assistant.

Is deze slimme plafondlamp je net iets te groot? Er is ook een kleiner broertje beschikbaar met de naam Smart Round Ceiling Lamp White met een diameter van 30 centimeter en een diepte van 5,2 centimeter. Deze lamp heeft een helderheid van 1200 lumen en kan één wittint weergeven op 2700K. De lamp kan volgens Innr extra diep draadloos dimmen tot 0,25 procent.

Prijs en beschikbaarheid

Vanaf 26 juli ligt de Innr Smart Round Ceiling Lamp Comfort in de winkels. De verkoopadviesprijs is 99,99 euro. Het typenummer van dit product is RCL 240 T. De Smart Round Ceiling Lamp White kost 64,99 euro.

Lees meer over Innr of bezoek de website van de fabrikant.