Beide nieuwe slimme schakelaars kun je gebruiken met de Innr Bridge en je kunt er zowel de Zigbee-lampen als wifi-lampen mee bedienen. Beide smart switches zijn uitgerust met een wandplaatje en tevens zijn ze magnetisch. Je kunt ze dus op diverse oppervlakken bevestigen. De nieuwe Innr Smart Button en Innr Remote Control zijn tevens te koppelen met Philips Hue en Samsung SmartThings.

Smart Button

De Smart Button is een grote ronde knop waarmee je verschillende acties uit kunt voeren. Kies voor alle lichten in een bepaalde kamer of groep. Druk om ze in- of uit te schakelen of blijf de knop ingedrukt houden om de lampen te dimmen. Je kunt tot maximaal vijf verschillende routines opslaan en hier kun je tussen wisselen door te dubbelklikken op de knop. Je hebt daarvoor wel de Innr Bridge en app nodig.

Remote Control

De Remote Control heeft wat meer knoppen dan de Smart Button. Hierop heb je vijf verschillende knoppen tot je beschikking om je wifi- of Zigbee-lampen van Innr te bedienen. Dimmen, helderheid verhogen, lichtkleur kiezen of gewoon de lampen aan of uit. Ook hier kun je vijf favoriete routines maken en opslaan.

Nieuwe starterkits

Innr komt daarnaast met nieuwe starterkits. Deze bevatten de Innr Bridge, één van beide nieuwe slimme schakelaars en een 2-pack met slimme lampen.

Prijs en beschikbaarheid

De Innr Remote Control en de Innr Smart Button hebben beide een adviesprijs van 19,99 per stuk. Beide slimme schakelaars zijn per direct verkrijgbaar.

De volgende drie starterkits zijn ook per direct verkrijgbaar:

Starterkit met de Bridge, Smart Button en 2-pack Comfort Bulbs – € 74,99

Starterkit met de Bridge, Remote Control en 2-pack Colour Bulbs – € 99,99

Starterkit met de Bridge, Remote Control en 2-pack Colour Spots – € 99,99

