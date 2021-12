IKEA: “Slim stopcontactsysteem Åskväder in april naar Nederland”

Meubelgigant IKEA heeft een modulair stopcontactsysteem ontwikkeld genaamd Åskväder. Het bestaat uit snoeren, usb-poorten, stopcontacten en schakelaars die werken via het Home Smart-smarthomesysteem van IKEA zelf. Åskväder is vanaf april in Nederland te koop.

Tegen Tweakers heeft IKEA bevestigd dat dit de releaseplanning van de nieuwe tech is, maar deze is nog niet officieel aangekondigd in Nederland. Op de Zweedse site van de zelfbouwmeubelwinkel is te zien dat je zelf een systeem kunt bouwen naar wens. Zo kun je een verlengsnoer maken naar een stopcontact en dan weer naar twee stuks.

Åskväder

Het voordeel van elk onderdeel is dat ze allemaal een man-aansluiting aan de ene kant hebben. Met aan de andere kant een vrouw-aansluiting passen ze allemaal op elkaar. Ook is er een beugel beschikbaar waardoor je het op de wand kunt bevestigen.

Het systeem Åskväder kan een huis flink uitbreiden qua stopcontacten: maar liefst tien kunnen er worden gecreëerd. Het vermogen is maximaal 3680 Watt. Er is ook een aan-uitknop aanwezig waarmee delen van de keten in één keer kunnen worden uitgeschakeld. Dat niet alleen: die knop werkt ook met IKEA Home Smart en kan daardoor met de dimmer van Trådfri worden gebruikt en andere Trådfri-mogelijkheden.

IKEA Home Smart

Wat we in Nederland moeten betalen voor de items uit deze nieuwe lijn is nog onbekend, maar als we op Duitsland af mogen gaan dan kun je rekenen op 10 euro voor de schakelaar, 6 euro voor het duo-stopcontact en een wandmontagekit van 1,50 euro. Het is bovendien dus nog even afwachten voor we in Nederland gebruik kunnen maken van deze slimme stopcontact-oplossing: het verschijnt pas in april 2022.

Wel is het handig om te weten dat dit eraan komt, want hiermee kunnen veel mensen hopelijk stopcontactproblemen in huis op een letterlijk en figuurlijk slimme manier oplossen.