HomeWizard start verkoop thuisbatterij met stekker in België

Vanaf april dit jaar mogen Belgische consumenten zelf plug-and-play zonnepanelen en thuisbatterijen installeren, mits deze gecertificeerd zijn door Synergrid. Dit is een belangrijke doorbraak, aangezien P1-gestuurde batterijen voorheen geblokkeerd waren. Paul Straathof, oprichter van HomeWizard, benadrukt dat deze stap energieopslag echt toegankelijk maakt, waardoor huishoudens op een veilige manier zonnestroom kunnen opslaan met een eenvoudige stekkerverbinding.

De HomeWizard Plug-In Battery, vorig jaar al aangekondigd en reeds beschikbaar in Nederland, is ontworpen om duurzame zonnestroom op te slaan voor later gebruik. Het bedrijf streeft ernaar duurzame energie voor iedereen eenvoudig te maken. De mogelijkheid om de batterij zonder installateur aan te sluiten, die binnenkort ook in België is toegestaan, is hierin cruciaal. HomeWizard hoopt zo bij te dragen aan verduurzaming en de energietransitie te versnellen door zoveel mogelijk huishoudens te betrekken.

Straathof wijst erop dat veel thuisbatterijen momenteel te groot zijn. Een opslagcapaciteit tussen 2 kWh en 5 kWh is volgens hem ideaal voor een gemiddelde woning. Dit is voldoende om avond- en nachtverbruik op te vangen en pieken overdag automatisch bij te staan, waardoor de efficiëntie van zelf opgewekte zonnestroom wordt gemaximaliseerd. Meer opslag is vaak niet nodig om het eigen verbruik te optimaliseren.