Lenco introduceert de ORBITA-360, een draagbare Bluetooth-speaker met een opvallend ontwerp dat is geïnspireerd op een kettlebell. Achter de aluminium draaggreep en ronde behuizing gaat een 2.1-kanaals audiosysteem schuil met 60 watt RMS, 360°-geluid en Auracast-technologie. De speaker beschikt over een 4-inch subwoofer, vier 1,7-inch full-range speakers en twee passieve radiatoren. Samen zorgen deze voor een krachtig geluid met diepe bassen. Het maximale uitgangsvermogen bedraagt 120 watt. Dankzij Auracast kunnen meerdere compatibele speakers gelijktijdig dezelfde muziek afspelen. Daarbij is de ORBITA-360 niet uitsluitend te combineren met speakers van Lenco, maar ook met geschikte modellen van andere merken. De ingebouwde accu biedt tot 13 uur afspeeltijd. Met een IPX6-certificering is de speaker bovendien bestand tegen krachtige waterstralen, waardoor hij ook geschikt is voor gebruik buitenshuis. Negen verschillende verlichtingsopties, waaronder lichteffecten die reageren op de muziek, zorgen voor extra sfeer. Muziek afspelen kan via Bluetooth of USB Type-C. Die laatste aansluiting wordt ook gebruikt om de speaker op te laden.

Belangrijkste specificaties

2.1-kanaals Bluetooth-speaker met 360°-geluid.

Vermogen: 60 watt RMS, maximaal 120 watt.

4-inch subwoofer en vier 1,7-inch full-range speakers.

Twee passieve radiatoren.

Auracast voor koppeling met meerdere compatibele speakers.

IPX6-waterbestendigheid.

Accuduur tot 13 uur.

Negen verlichtingsopties.

Bluetooth en USB Type-C.

Prijzen en beschikbaarheid

De Lenco ORBITA-360 verschijnt in de kleuren Diamond Black en Lunar Grey en heeft een adviesprijs van: € 249,-.