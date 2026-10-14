Apple introduceert nieuwe Apple TV 4K met AI-versie van Siri

De nieuwe Apple TV 4K beschikt over een A19-chip die volgens Apple tot 50 procent betere cpu-prestaties levert met maximaal twee keer snellere gpu-prestaties als zijn voorganger. Een nieuwe AV1-decoder moet streaming efficiënter maken en de beeldkwaliteit verbeteren bij een lager bandbreedtegebruik.

Siri krijgt een grotere rol

De belangrijkste vernieuwing is Siri AI. Siri AI is een uitgebreidere versie van de spraakassistent van Apple die gebruikmaakt van Apple Intelligence. Gebruikers kunnen via een schermvullende interface zoeken naar films en series, vervolgvragen stellen over programma’s en aanbevelingen opvragen. Dankzij drie ingebouwde far-field microfoons is bediening ook handsfree mogelijk. Je hebt de afstandsbediening hierbij dus niet nodig.

Siri AI begrijpt de context veel beter waardoor het je veel betere aanbevelingen kan doen. Hiervoor is wel een compatibel apparaat waarop Apple Intelligence is ingeschakeld vereist. De beschikbaarheid van Siri AI verschilt per regio en taal en helaas is dat ook in dit geval weer een probleem in de Europese Unie. Voorlopig verschijnt het verbeterde taalmodel dan ook alleen in het Engels en kunnen we hier voorlopig niet over beschikken.

Surroundsound met vier HomePods

De nieuwe Apple TV 4K ondersteunt voor het eerst een surroundopstelling met vier HomePod mini-speakers van de tweede generatie. Ook vier HomePod-speakers van de tweede generatie zijn mogelijk, mits de voorste en achterste speakers uit overeenkomstige paren bestaan. Het systeem stemt de audioweergave automatisch af op de positie van de speakers.

Verder kan de mediaspeler als smart home-hub dienen, met ondersteuning voor onder meer Thread en bediening van slimme accessoires. De vernieuwde Siri Remote krijgt ondersteuning voor ‘Zoek mijn’ en kan tevens een geluid afspelen om hem terug te vinden.

Prijs en beschikbaarheid

De Apple TV 4K (vierde generatie) is vanaf 13 november verkrijgbaar. Een prijs in euro’s is nog niet bekend, maar in de Verenigde Staten bedraagt de adviesprijs 299 dollar. De kans is groot dat de prijs hier 299 euro gaat worden. Dat is flink hoger dan bij de derde generatie die voor 169 euro (64 GB) en 189 euro (128 GB) over de toonbank ging, alhoewel deze prijzen sinds lancering in 2022 ook flink zijn gestegen.