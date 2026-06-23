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EZVIZ EP4: van klassieke deurspion tot persoonlijke portier die gezichten herkent

23 juni 2026 2 Minuten 0 Reacties
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Nieuwe EP4 herkent bekende bezoekers, toont live beelden in 4K en houdt bewoners altijd verbonden met de voordeur.

EZVIZ EP4

De EZVIZ EP4 is ontworpen voor huishoudens die hun bestaande deurspion willen upgraden naar een slimme beveiligingsoplossing zonder ingewikkelde installatie. Dankzij de combinatie van een 4K-camera, een brede kijkhoek van 155 graden en realtime meldingen via de EZVIZ-app krijgen gebruikers altijd een duidelijk beeld van wat er voor hun deur gebeurt, waar ze ook zijn. De EP4 maakt gebruik van AI-gestuurde gezichtsherkenning om bekende gezichten te herkennen en gebruikers daar gericht over te informeren. In plaats van algemene meldingen ontvangen bewoners een melding wanneer een bekend familielid of ander geregistreerd persoon voor de deur staat. Daarnaast combineert de deurspion PIR-detectie met AI-gestuurde persoonsdetectie om bewegingen nauwkeuriger te herkennen. Hierdoor ontvangen gebruikers alleen relevante meldingen wanneer er daadwerkelijk iemand bij de voordeur aanwezig is. Wanneer iemand aanbelt of wordt gedetecteerd, ontvangen gebruikers direct een melding via de EZVIZ-app. Dankzij de ingebouwde live-view functie en tweeweg-audio kunnen bewoners in realtime zien wie er voor de deur staat en direct een gesprek voeren, ongeacht waar zij zich bevinden. Ook binnenshuis biedt de EP4 extra gemak dankzij het geïntegreerde 5,5-inch kleurenscherm. Hiermee kunnen bewoners direct zien wie er voor de deur staat zonder een smartphone te hoeven gebruiken.

De EP4 legt beelden vast in 4K-resolutie en beschikt over een grote F1.6-lensopening voor heldere en gedetailleerde beelden. Technologieën zoals WDR (Wide Dynamic Range) en lenscorrectie zorgen daarnaast voor een gebalanceerd beeld, ook bij uitdagende lichtomstandigheden zoals fel zonlicht of donkere schaduwen. De EP4 is ontworpen om eenvoudig te worden geïnstalleerd in bestaande deurspionopeningen zonder extra bekabeling. Het systeem is geschikt voor deurspionopeningen met een diameter van 14 tot 50 millimeter en deuren met een dikte van 35 tot 105 millimeter. Voor langdurig gebruik beschikt de EP4 over een geïntegreerde oplaadbare batterij van 7.100 mAh. Opnames kunnen lokaal worden opgeslagen op een microSD-kaart van maximaal 512 GB of via EZVIZ CloudPlay worden bewaard. De EP4 is daarnaast ontwikkeld met aandacht voor privacy en gegevensbescherming. Beelden worden versleuteld opgeslagen en verzonden, terwijl gebruikers zelf bepalen hoe en wanneer videobeelden worden vastgelegd en gedeeld.

Prijzen en beschikbaarheid

De EP4 is verkrijgbaar bij onder meer Amazon voor een adviesprijs van €199,99.

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