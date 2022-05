Middels Twin Turbine-technologie wordt de robotstofzuiger nog krachtiger. De luchtstroom wordt versterkt, waardoor er per keer meer stof wordt opgenomen. De RoboVac X8 Hybrid moet iedere keer de meest efficiënte schoonmaakroute nemen, past automatisch de zuigkracht aan op basis van de ondergrond en kan naast stofzuigen ook dweilen.

De twee turbines aan boord generen beide 2.000 Pascal zuigkracht. Gecombineerd met de dynamische drukzuiging zal de Eufy RoboVac X8 Hybrid volgens de fabrikant ook de meest lastige stofdeeltjes of haren met gemak opzuigen. Dit model moet 57 procent meer dierenharen opzuigen dan voorgaande generaties. De zuigkracht wordt automatisch aangepast aan de ondergrond, zodat het op tapijt meer zuigkracht genereert dan op bijvoorbeeld laminaat.

De robotstofzuiger beschikt over iPath-lasernavigatie. Hierbij wordt een virtuele kaart van het huis gemaakt en de meest efficiënte schoonmaakroute gekozen. Dankzij de kaarten weet de RoboVac X8 Hybrid waar er schoongemaakt moet worden. Of dat nu op de begane grond, in de kelder of op zolder is. Slimme sensoren beschermen waardevolle spullen op de grond en ook wordt er om trappen heen genavigeerd. In de app kun je naast schoonmaakgebieden ook verboden zones instellen.

De robotstofzuiger kan naast stofzuigen dus ook dweilen. Het beschikt over een waterreservoir van 250 milliliter waarmee je tot 140 minuten kunt dweilen. De nieuwe robotstofzuiger is daarnaast middels spraakbediening te besturen via Amazon Alexa of Google Assistent.

Prijs en beschikbaarheid

De Eufy RoboVac X8 Hybrid heeft een adviesprijs van 499 euro, maar is nu bij introductie verkrijgbaar voor 399 euro.

