Nieuws Smarthome Huishoudelijke apparaten

Dreame presenteert slimme keukenapparaten

12 november 2026 1 Minuut 0 Reacties
dreame_header

Van airfryer en koffiemachine tot voedselafvalverwerker: Dreame presenteert verschillende apparaten die het koken en opruimen tijdens de feestdagen eenvoudiger maken.

ToastControl Tasti Airfryer T16 Pro Heat Dreame PortFresh SF25 WiFi

De feestdagen betekenen gezellig tafelen en lekker eten, maar ook flink wat voorbereidingen en opruimwerk. Dreame wil daar verandering in brengen met een reeks slimme huishoudelijke apparaten die tijd besparen in en rondom de keuken. De Tasti Airfryer combineert vijf functies, waaronder braden, grillen, opwarmen en warmhouden. Met twee verwisselbare schalen van 2,5 en 4,5 liter is hij geschikt voor kleine en grotere maaltijden. De ToastControl is een slimme broodrooster met een 5,3-inch touchscreen, zes standen en ondersteuning voor acht verschillende broodsoorten. Dankzij het automatische liftsysteem komt het geroosterde brood vanzelf omhoog. Met de PortFresh maakt Dreame een compacte blender voor smoothies, sauzen en dressings. Het apparaat beschikt over vijf programma’s, een inhoud van 500 milliliter en een automatisch reinigingsprogramma. Ook koffieliefhebbers komen aan hun trekken met de Ecceluxe Slim. Deze volautomatische koffiemachine bereidt verschillende koffiespecialiteiten en beschikt over een bonenmaler met negen instelbare standen. Het slanke ontwerp neemt bovendien weinig ruimte in beslag. Voor het verwerken van etensresten is er de SF25 WiFi. Deze voedselafvalverwerker droogt en maalt voedselresten en kan via een app op afstand worden bediend. Ook na de feestdagen helpt Dreame een handje. De X60 Pro Ultra Complete en T16 Pro Heat zijn bedoeld om de vloer weer grondig schoon te krijgen.

Prijzen en beschikbaarheid

  • Tasti Airfryer: €99 (adviesprijs €149).
  • ToastControl: €69 (adviesprijs €89).
  • PortFresh: €49 (adviesprijs €89).
  • Ecceluxe Slim: €329 (adviesprijs €549).
  • SF25 WiFi: €219 (adviesprijs €399).
  • X60 Pro Ultra Complete: €999 (adviesprijs €1.499).
  • T16 Pro Heat: €479 (adviesprijs €629).

De actieprijzen gelden tot en met 30 november 2026.

Reacties (0)

Lees meer

Argon Audio Berlin 10 Audio
Reviews Audio Luidsprekers 03 oktober 2026

Review: Argon Audio Berlin 10 – Subwoofer met subtiliteit

03 oktober 2026
Martijn_Banner_FWD117_2400x1520
FWD Magazine 18 september 2026

Ontdek alle primeurs in de nieuwe FWD Magazine #117

18 september 2026
TCL-Opener Beeld
Achtergrond Verslag Beeld Lcd led tv's 19 mei 2026

Verslag: Op bezoek bij TCL in Warschau – Super Quantum Dot?

19 mei 2026
Apple TV 4K 2026 Beeld
Nieuws Beeld Mediaspelers 14 oktober 2026

Apple introduceert nieuwe Apple TV 4K met AI-versie van Siri

14 oktober 2026
TCL IFA Beeld
Nieuws Beeld Lcd led tv's 04 september 2026

TCL komt met 11.1.4-soundbar van Bang & Olufsen en Mini LED-tv’s

04 september 2026
Lizzie Borden Entertainment
Tips en advies Entertainment Films en series 18 september 2026

Streamingtips #38 – Monster, Stranger Things, Superman en meer

18 september 2026
Zendure Smarthome
Gesponsord Smarthome Energie 01 juli 2026

Zendure Prime Day: Bespaar Slim op Energieopslag met Exclusieve Deals (ADV)

01 juli 2026
Galaxy Tab S12 Mobile
Nieuws Mobile Tablets 01 oktober 2026

Samsung Galaxy Tab S12: nieuwe chip, minder camera’s en flink duurder

01 oktober 2026