Dreame presenteert slimme keukenapparaten

De feestdagen betekenen gezellig tafelen en lekker eten, maar ook flink wat voorbereidingen en opruimwerk. Dreame wil daar verandering in brengen met een reeks slimme huishoudelijke apparaten die tijd besparen in en rondom de keuken. De Tasti Airfryer combineert vijf functies, waaronder braden, grillen, opwarmen en warmhouden. Met twee verwisselbare schalen van 2,5 en 4,5 liter is hij geschikt voor kleine en grotere maaltijden. De ToastControl is een slimme broodrooster met een 5,3-inch touchscreen, zes standen en ondersteuning voor acht verschillende broodsoorten. Dankzij het automatische liftsysteem komt het geroosterde brood vanzelf omhoog. Met de PortFresh maakt Dreame een compacte blender voor smoothies, sauzen en dressings. Het apparaat beschikt over vijf programma’s, een inhoud van 500 milliliter en een automatisch reinigingsprogramma. Ook koffieliefhebbers komen aan hun trekken met de Ecceluxe Slim. Deze volautomatische koffiemachine bereidt verschillende koffiespecialiteiten en beschikt over een bonenmaler met negen instelbare standen. Het slanke ontwerp neemt bovendien weinig ruimte in beslag. Voor het verwerken van etensresten is er de SF25 WiFi. Deze voedselafvalverwerker droogt en maalt voedselresten en kan via een app op afstand worden bediend. Ook na de feestdagen helpt Dreame een handje. De X60 Pro Ultra Complete en T16 Pro Heat zijn bedoeld om de vloer weer grondig schoon te krijgen.

Prijzen en beschikbaarheid

Tasti Airfryer: €99 (adviesprijs €149).

ToastControl: €69 (adviesprijs €89).

PortFresh: €49 (adviesprijs €89).

Ecceluxe Slim: €329 (adviesprijs €549).

SF25 WiFi: €219 (adviesprijs €399).

X60 Pro Ultra Complete: €999 (adviesprijs €1.499).

T16 Pro Heat: €479 (adviesprijs €629).

De actieprijzen gelden tot en met 30 november 2026.