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Gratis Dutch Audio Event Magazine 2026 nu aan te vragen

31 augustus 2026 1 Minuut 0 Reacties
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De voorbereidingen voor Dutch Audio Event 2026 zijn in volle gang. Op 10 en 11 oktober staat NH Koningshof in Veldhoven opnieuw volledig in het teken van hoogwaardige audio, muziek en hifi. Wie zich optimaal wil voorbereiden op een bezoek, kan nu alvast het gratis Dutch Audio Event Magazine 2026 aanvragen.

Dutch Audio Event

Met maar liefst 180 pagina’s is het magazine dit jaar uitgebreider dan ooit. Het biedt een compleet voorproefje van alles wat bezoekers tijdens Dutch Audio Event 2026 kunnen verwachten. Maak kennis met de deelnemende exposanten en audiomerken, ontdek bijzondere producten en primeurs en lees meer over de demonstraties en activiteiten tijdens het evenement.

Meer dan 300 hifi-merken

Dutch Audio Event 2026 wordt de grootste editie tot nu toe. 95 exposanten vertegenwoordigen samen meer dan 300 hifi-merken. Van luidsprekers, versterkers en streamers tot platenspelers, hoofdtelefoons, kabels en accessoires: vrijwel ieder aspect van hoogwaardige muziekweergave komt tijdens het weekend aan bod.

Het beursmagazine helpt bezoekers om vooraf te bepalen welke merken, producten en demonstraties zij zeker niet willen missen. Daarmee is het niet alleen een mooi hifi-magazine om thuis door te bladeren, maar ook een praktische gids voor een bezoek aan Dutch Audio Event.

Vraag het magazine gratis aan

Het Dutch Audio Event Magazine 2026 is volledig gratis aan te vragen. Na verschijning wordt het magazine thuisgestuurd, zodat de voorpret voor het grootste hifi-evenement van Nederland alvast kan beginnen.Vraag jouw gratis exemplaar aan en ontdek alvast wat Dutch Audio Event 2026 op 10 en 11 oktober voor je in petto heeft.

https://dutchaudioevent.nl/beursmagazine

Dutch Audio Event 2026
📅 Zaterdag 10 & zondag 11 oktober 2026
📍 NH Koningshof, Veldhoven

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