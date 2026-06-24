PSB lanceert iQ-serie: alles-in-één streamingluidsprekers met echte hifi-prestaties

PSB Speakers heeft de nieuwe iQ-serie aangekondigd: een reeks alles-in-één streaming luidsprekers die hoogwaardige hifi-prestaties combineren met een eenvoudige installatie. De serie bestaat uit twee modellen: de PSB iQ1 en de PSB iQ2, gebaseerd op het akoestische platform van de bekroonde Alpha iQ. Beide modellen zijn uitgerust met BluOS voor multiroom-streaming en bieden toegang tot meer dan 20 muziekdiensten, waaronder Amazon Music, Qobuz, Tidal en Deezer. Daarnaast ondersteunen ze Apple AirPlay 2, Spotify Connect, TIDAL Connect en Bluetooth met aptX Adaptive. Dankzij een hoogwaardige DAC kunnen zij audio afspelen tot 24-bit/192 kHz. De iQ1 gebruikt een bekabelde verbinding tussen de linker- en rechterluidspreker voor optimale synchronisatie. De iQ2 maakt gebruik van een draadloze stereoverbinding met lage latentie en is verkrijgbaar in zeven afwerkingen, waaronder nieuwe kleuren en een premium walnoothouten uitvoering. Beide luidsprekers beschikken over een 4-inch mid-basdriver, een 0,75-inch aluminium dome-tweeter en een nieuwe TI Burr-Brown Class-D versterker met een totaal vermogen van 270 watt. DSP-afstemming en geoptimaliseerde baspoorten zorgen voor krachtige prestaties ondanks het compacte formaat. Qua aansluitingen bieden de iQ1 en iQ2 HDMI eARC, optische en RCA-ingangen, USB-C-audio, een ingebouwde MM-phono voor draaitafels en een subwooferuitgang met DSP-bassmanagement.

Prijzen en beschikbaarheid

De PSB iQ1 heeft een adviesprijs van €999 en is beschikbaar op 10 augustus 2026.

De PSB iQ2 heeft een adviesprijs van €1.299 en is beschikbaar vanaf 23 juni 2026.