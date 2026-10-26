Je koopt de hardware, maar huurt wat hij kan

Bij camera’s accepteerden we dat jaren geleden al, en daar viel wat voor te zeggen. Maar inmiddels is het patroon overgeslagen naar verwarming, verlichting en zelfs audio. Tijd om te kijken wat er precies gebeurt, en waar de grens ligt tussen redelijk en melken.

Camera’s waren de eerste, en hadden nog een argument

De slimme camera introduceerde het model: koop het apparaat, betaal maandelijks voor opslag van je beelden. Daar zat een eerlijke logica in. Video opslaan in de cloud kost een fabrikant echt geld, elke maand opnieuw, zolang jij die camera gebruikt. Servers, bandbreedte en opslag zijn geen eenmalige kosten.

Dat verklaart ook waarom fabrikanten die het anders doen daar expliciet mee adverteren. Een camera met een microSD-slot voor lokale opslag is tegenwoordig een verkoopargument op zichzelf, precies omdat de rest je naar een abonnement duwt.