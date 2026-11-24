Dynaudio presenteert met de Confidence i-serie een nieuwe generatie high-end passieve luidsprekers. De serie bestaat uit drie modellen: de Confidence 50i, Confidence 30i en Confidence 20i. Na acht jaar onderzoek en ontwikkeling heeft de Deense fabrikant verschillende onderdelen van het ontwerp verder verfijnd, met als doel een nog nauwkeurigere en natuurgetrouwere muziekweergave. Een belangrijke vernieuwing is de Esotar 3i-tweeter, die volgens Dynaudio de meest geavanceerde tweeter is die het bedrijf tot nu toe heeft ontwikkeld. Dankzij een aangepaste magneetconstructie en een nieuwe ferrofluid-samenstelling moet deze zorgen voor meer detaillering en precisie, zonder het kenmerkende soepele klankkarakter te verliezen. Ook de geluidsafstraling is verbeterd met Dynaudio Directivity Control (DDC) 3.0. Deze technologie beperkt reflecties via vloer en plafond en moet bijdragen aan een nauwkeuriger stereobeeld. Voor de Confidence 30i en 50i is de DDC Lens opnieuw ontworpen. De Confidence 20i krijgt een volledig nieuwe uitvoering, afgestemd op de compacte luidspreker. Daarnaast heeft Dynaudio het wisselfilter volledig vernieuwd. Daarbij werkte het bedrijf samen met Duelund aan verbeterde condensatoren. Ook introduceert Dynaudio de nieuwe UltraPrecision Array-resistor, een eigen ontwikkeling met toleranties die meer dan tien keer nauwkeuriger zijn dan bij conventionele weerstanden. De Confidence i-serie bestaat uit twee vloerstaande modellen en een compacte monitorluidspreker. Alle drie zijn verkrijgbaar in Blonde Wood, Space High Gloss en Ruby Wood High Gloss.

Belangrijkste specificaties en vernieuwingen

Nieuwe Esotar 3i-tweeter.

Dynaudio Directivity Control (DDC) 3.0.

Vernieuwde DDC Lens.

Volledig herzien wisselfilter.

Verbeterde condensatoren in samenwerking met Duelund.

Nieuwe Dynaudio UltraPrecision Array-resistor.

Prijs en beschikbaarheid

Confidence 20i €15.000 per set.

Confidence 30i €25.000 per set.

Confidence 50i €35.000 per set.

De uitvoeringen in Blonde Wood en Ruby Wood High Gloss zijn vanaf 24 november 2026 bij geautoriseerde Confidence i-dealers in de Benelux te beluisteren. Space High Gloss volgt begin 2027.