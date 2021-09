Binnenkort hoef je niet altijd ‘Hey Google’ meer te zeggen

Hoe kun je nu ‘Hey Google’ overslaan en toch via stemcommando’s bepaalde opdrachten laten uitvoeren? In feite kun je straks zelf je wekwoorden maken. Normaal gesproken zorgt ‘Hey Google’ ervoor dat de Google Assistant gaat luisteren en in feite ‘gewekt’ wordt. Vanuit de slaapstand wordt de virtuele assistent wakker om naar je te luisteren. Middels de aankomende functie Quick Phrases hoeft dat niet meer. Jouw commando zorgt er tegelijk voor dat de Google Assistant wakker wordt en je opdracht uit zal voeren.

Aan deze functie wordt al langer gewerkt en intern staat deze bekend onder de naam ‘Guacamole’. De functie heette toen Voice Shortcuts, maar is inmiddels omgedoopt tot Quick Phrases. Website 9tot5Google heeft de nieuwe mogelijkheid (Google noemt ze Salsas in de Google Home-app) gevonden. Je moet individuele commando’s invoeren in de Google Home-app. Doe je dit via het Salsa-menu, dan kun je het wekwoord voortaan overslaan. Dan kun je bijvoorbeeld direct vragen ‘What’s the weather?’ of ‘Set an alarm for …’. Deze toegevoegde Salsas wekken de Google Assistant en voeren tegelijk het commando uit. Het lijkt er overigens op dat het alleen voor bepaalde veelgebruikte functies mogelijk is, niet voor alles.

Salsas creëren extra wekwoorden naast Hey Google

Wat je dus in feite doet met deze Salsas is extra wekwoorden toevoegen. De Google Assistant staat in de slaapstand en reageert niet alleen meer op ‘Hey Google’ of ‘Ok Google’, maar kent straks meer zelf toegevoegde wekwoorden die tevens direct het commando uitvoeren. Of de functie straks ook direct in het Nederlands beschikbaar is weten we op dit moment nog niet.

