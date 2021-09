Athom introduceert Homey Bridge en betaald abonnement zonder hardware

Homey Bridge

De Homey Bridge is een smarthomehub die met name gericht is op beginnende gebruikers die niet willen betalen voor componenten die ze (nog) niet gebruiken, zoals een dure processor, duur werkgeheugen of duur opslaggeheugen. De Homey Bridge beschikt wel over antennes waarmee alle protocollen ondersteund worden: ZigBee, Z-Wave, bluetooth, 433Mhz en WiFi. Hiermee kun je dus direct communiceren met sensoren, actoren en andere apparaten in huis.

Voor de rest ben je afhankelijk van de cloud. Daar gebeurt het automatiseren, het toevoegen van apparaten en het uitvoeren van flows. De volledige Homey software bevindt zich in de cloud waardoor je dus afhankelijk van een actieve internetverbinding. Wil je toch lokaal producten kunnen aansturen, dan is de Homey Pro de enige optie. De Homey Bridge is per direct te koop voor een prijs van 69 euro, maar let op: om de Bridge te gebruiken moet je wel een account voor de online software van Homey hebben en die is alleen nog op uitnodiging beschikbaar.

Homey Free and Homey Premium

In de basis maak je, als je een Homey Bridge koopt, gebruik van Homey Free. Dit is gratis online software waarmee je tot 5 apparaten kunt toevoegen en geen toegang hebt tot Homey Logic (geavanceerde flows) en Homey Insights (inzage in je data). Homey Free is echter ook zonder Bridge te gebruiken en geeft dus ook consumenten zonder hardware de mogelijkheid de vele mogelijkheden van Homey te ontdekken, en te automatiseren met maximaal 5 apparaten. Zonder hardware, en dus antennes, kunnen dus vanzelfsprekend alleen apparaten toegevoegd worden die middels WiFi communiceren en een eigen cloudplatform hebben dat aan Homey te koppelen is, bijvoorbeeld Philips Hue of Luxaflex Powerview.

Wil je meer dan 5 apparaten toevoegen en gebruikmaken van geavanceerde flows, dan heb je Homey Premium nodig. Dit abonnement kost 2,99 euro per maand en geeft je toegang tot de ongelimiteerde opties van Homey. Dit geldt voor zowel gebruikers zonder hardware als gebruikers van de Homey Bridge. Homey Premium geeft volgens Athom nagenoeg dezelfde ervaring als de Homey Pro, zij het online.

Voor gebruikers van de originele Homey en de Homey Pro verandert er niets. Voor deze gebruikers was er al een abonnement beschikbaar waarmee dagelijkse back-ups gemaakt worden. Hiervoor moet 1 euro per maand betaald worden. Homey Premium is niet bedoeld voor eigenaren van een Homey (Pro). De ongelimiteerde mogelijkheden van Homey zitten immers op het apparaat zelf.

Wil je meer weten over de mogelijkheden van Homey? Momenteel bouwen we een slim huis dat volledig draait op de Homey. Meer hierover lees je op onze projectpagina: FWD Smart Living Project.